Antall politioppdrag har økt med 30 prosent på ni år

I 2007 hadde politiet 604.115 oppdrag, skriver Politiforum.

Oslo politidistrikt, som i 2016 ble slått sammen med Asker og Bærum, registrerte over 130.000 oppdrag i fjor. For ni år siden var tallet under 100.000.

Den samme trenden kan sees i landets øvrige politidistrikt. I Sørøst politidistrikt økte antallet registrerte oppdrag fra 111.603 i 2007 til 127.249 i 2016. I Øst økte oppdragsmengden fra 71.480 til 106.002 i samme periode.

Tross økte antall er det vanskelig å konkludere hvordan politiets oppdragsmengde og ulike typer oppdrag har endret seg i denne perioden.

– Det som kan forklare noe av økningen, er at vår registreringspraksis har endret seg. Vi loggfører flere oppdrag enn tidligere. For å konkludere om politiet har fått mer å gjøre eller om publikum har økt forventning til politiet, må vi se på flere indikatorer, sier Philip Tolloczko i Politidirektoratet.

(NTB)