Antallet migranter fra Libya til Italia stuper. Ingen skjønner hvorfor

Siden januar i år har rundt 100 000 migranter og flyktninger ankommet Italia etter å ha dratt med båt fra krigsherjede og lovløse Libya. Men siden i midten av juli synes noe å ha skjedd:

Siden da har bare litt over 4000 personer ankommet Italia over Middelhavet fra Libya. Dette er langt færre enn de tre foregående årene, ifølge italiensk innenriksdepartement, ifølge The New York Times.

Lærer opp libysk kystvakt

Hva er så årsaken til at færre mennesker setter seg i båter fra Libya til Europa i juli og august, måneder der det før kom flest på grunn av roligere hav?

Fakta flyktningkrisa: 113 433 personer har ankommet Europa via Middelhavet hittil i år.



2377 personer har druknet.



Italia har mottatt 94 445 personer per 23. juli i år (mot 88 108 i 2016).



EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta: Fra Libya til Italia.



Italia og Hellas har gang på gang bedt EU-land ta sin del av byrden, men blir ikke hørt.



Kilde: IOM

- Jeg prøver fortsatt å forklare det. Hvis du ser på de historiske tallene, skulle flest ankomme nå, i juli og august. I stedet opplever vi et voldsomt fall, sier Mark Micallef, forsker i Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ifølge The New York Times.

De siste månedene har Italia satt inn store ressurser for å hjelpe den libyske kystvakten. Også EU har trent opp hundrevis av libyske kystvakt-ansatte. De har også fått båter og ressurser fra Europa, i et håp om at de kan stoppe den livsfarlige smuglertrafikken av mennesker over Middelhavet.

Krangel på land

En mer effektiv libysk kystvakt kan ha noe å si, men spesialister tror bildet er mer komplisert. Krangling mellom ulike libyske smuglergrupper kan være en grunn. Mangel på båter en annen.

- Mange snakker om kystvakten, men fra mitt ståsted, må noe skje på land, heller enn på land, sier Micallef.

Den libyske analytikeren Mohamed al-Muntasser sier at en væpnet gruppe i kystbyen Sabratah kan være noe av årsaken: At de har klart å få smuglerne til å slutte den ulovlige, men ekstremt lukurative trafikken.

- Noen av våre styrker har klart å få folk til å slutte med menneskesmuglingen. I hvert fall for en periode, sier Muntassar ifølge The New York Times.