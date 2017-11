Antatt seriedrapsmann terroriserer nabolag i Florida: - Dette må stoppe!

(Dagbladet): I løpet av noen få dager, fra 9. oktober til 19. oktober, ble tre personer drept i Seminole Heights, et nabolag i byen Tampa i den amerikanske delstaten Florida.

Terroriserer nabolaget

Politiet ga raskt uttrykk for at de så drapene i sammenheng, ettersom personene ble funnet drept bare noen hundre meter fra hverandre og med få dagers mellomrom.

- Vi har noen som terroriserer nabolaget, sa politisjef i Tampa, Brian Dugan.

Politiet hadde lite å gå på og de advarte innbyggerne om å gå alene ute om natta. Det førte at det ble svært stille i gatene, men det skjedde heller ikke noen flere drap.

Både en, to og tre uker gikk. Men tirsdag ble idyllen brutt igjen. Like før klokka fem tirsdag morgen ble 60 år gamle Ronald Felton skutt og drept på åpen gate, skriver Tampa Bay Times.

Han var på vei til den lokale matsentralen, der han jobbet som frivillig med å dele ut mat til hjemløse. Han ble skutt like utenfor inngangen til matsentralen.

Men selv om politiet var på plass kun få minutter etterpå, har de så langt ikke lyktes i å pågripe en gjerningsperson.

Men drapet på Ronald Felton har noen likhetstrekk med de tre som ble drept i oktober i samme området. Alle fire ofrene gikk, tok buss eller syklet for å komme seg rundt i byen.

De tre første ofrene hadde akkurat gått av bussen da de ble skutt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Drapene

Mandag 9. oktober ble 22 år gamle Benjamin Mitchell skutt og drept i 21-tida da han ventet på et busstopp.

Fire dager seinere ble 32 år gamle Monica Hoffa funnet skutt og drept, men politiet antar at drapet skjedde én eller to dager før hun ble funnet.

Og 19. oktober ble 20 år gamle Anthony Naiboa funnet drept i samme område.

Felles for alle drapene er at ofrene øyensynlig ble drept uten grunn. De ble heller ikke frastjålet noe.

Så tok altså drapene slutt, fram til nå.

- Jeg vet at det store spørsmål er: Er dette relatert til de andre drapene i Seminole Heights? Og akkurat nå behandler vi det som om det er relatert, helt fram til vi kan fastslå noe annet, sa politisjef Brian Dugan under en pressekonferanse.

I kjølvannet av de tre første drapene satt politiet i gang en rekke tiltak. Én av fellesnevnere ved de tre første drapene var rute 9-bussen i Tampa. Den ble omdirigert etter drapene.

Har øyenvitne

Det siste drapet på Ronald Felton skiller seg likevel fra de tre andre ved at politiet har vitnebeskrivelser av gjerningspersonen. Gjerningspersonen skal være en svart mann på i overkant av 180 cm, kledd i svart.

Han var bevæpnet med en stor svart pistol.

I slutten av oktober offentliggjorde politiet en video av en person som løp bort fra åstedet for drapet på Benjamin Mitchell, men de har så langt ikke lyktes i å identifisere personen på bildet. De omtaler videoen som «fremdeles veldig relevant» for etterforskningen.

Politiet mener at gjerningspersonen bor i området, og ber beboerne i området være forsiktige.

- Dette må stoppe, og vi kommer til å jakte på denne personen til vi har funnet dem, sier ordfører i Tampa Bob Buckhorn.

For dem som bor i nærheten av åstedene, er de fire drapene med på å prege hverdagen.

- Det har vært et par tøffe måneder. Vi har måtte legge om vanene våre. Vi går ikke tur med hunden to ganger om dagen. Vi sitter ikke ute så mye som vi pleide. Vi pleide å sitte ute på terrassen og prate etter middag. Nå gjør vi det i bakgården, om vi går ut i det hele tatt, sier Renee Campbell til The Washington Post.

Frustrert politi

For Casimar Naiboa, faren til drepte Anthony Naiboa, var nyheten om et nytt drap i Seminole Heights «som salt i såret».

- Det bringer tilbake dystre minner. Jeg drømmer fremdeles om min sønn, sier Naiboa til Tampa Bay Times.

Politisjef Dugan har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at politiet ikke har lyktes i å finne gjerningspersonen.

- Det er ikke fordi vi ikke prøver. Vi er ikke fornøyd. Det er ikke sånn vi beskytter vårt nabolag, sier Dugan.