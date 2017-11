Antiterrorsjef advarer mot bilterror på Karl Johan

– Jeg gikk opp Karl Johans gate og grøsset, sa Aldworth da han deltok på Sikkerhetskonferansen i Oslo i september.

Han utdyper overfor VG:

– Gaten har en veldig lang og klar passasje, hvor du kan få katastrofale møter mellom biler og mennesker.

Antiterrorsjefen gikk opp hovedgaten opp mot slottet i Oslo med angrepet på La Rambla i Barcelona og Stockholm friskt i minne. Denne uken skjedde det igjen i New York.

– Det Westminster-angrepet viser oss er at hinder redder liv, sier Aldworth til avisen. Det var han selv som rekrutterte vakten som døde i angrepet i London, og satte opp sikkerhetsopplegget med fysiske sperringer rundt Westminster.

– Det gjør meg trist at min plan gjorde at noen døde, men det gjør meg glad at planen min hindret ham i å gjøre noe mye verre.

Byrådslederen sier at de vil få forslag til tiltak om kort tid.

– Oslo skal være en trygg by og bo i, sier Raymond Johansen, og legger til at det er blitt nedsatt en arbeidsgruppe til formålet.

