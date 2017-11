Ap lytter til Frp-Sylvi: Støtter ikke returstans til Afghanistan

(Dagbladet): I mange uker har asylaktivister og lokalpolitikere i Ap etterlyst en avklaring på om Ap på Stortinget vil støtte en midlertidig returstans til Afghanistan eller ikke.

Nå er det klart at de ikke vil støtte forslaget fra SV - til tross for at sterke krefter i grasrota til partiet ber om det.

Ap sikrer dermed flertall mot forslaget sammen med Høyre og Frp, og returene til Afghanistan kommer til å fortsette.

Jobber for eget forslag

Det gjelder både når hasteforslaget om midlertidig returstans skal behandles tirsdag, og når et likelydende forslag fra SV, MDG og Rødt skal behandles senere i høst, ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Vi har hatt en grundig gjennomgang av situasjonen for de enslige mindrårige asylsøkerne som har fylt 18 og fått avslag, på returspørsmålet. Det vi har avklart er at vi ikke kommer til å stemme for et forslag som sier at vi skal ha stans i all retur til Afghanistan, sa Støre da han møtte pressen etter Ap sitt gruppemøte onsdag.

Diskusjonen på Stortinget kommer i kjølvannet av denne høstens diskusjoner om de såkalte oktoberbarna - enslige mindreårige som har bodd på asylmottak i Norge i påvente på 18-årsdagene sine.

- Galt signal

Mange av dem fyller 18 år denne høsten, og blir da sendt ut igjen av norske myndigheter.

- Å stanse returer av alle til Afghanistan vil sende et galt signal og være i strid med en praksis vi har hatt, sier Støre, som sier det er viktig å verne om grunnprinsippet om at det er personer med beskyttelsesbehov for har rett til asyl.

I stedet for å støtte returstans-forslaget til SV, MDG og Rødt, vil partiet jobbe for å sikre gjennomslag for et forslag Ap selv har fremmet.

Dette forsalget skal bidra til å sørge for at bruken av midlertidige tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere skal gå ned gjennom et sett med sårbarhetskriterier.

Avgjørelsen fra Ap kommer som en konsekvens av det Støre omtaler som faglige begrunnelser fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget onsdag.

Advarte

Der advarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kraftig mot å støtte forslaget om en returstans til Afghanistan, slik SV, MDG og Rødt har fremmet forslag om.

- De to statsrådene har forsikret om at den praksisen vi nå fører for Afghanistan, hvor vi under visse forutsetninger kan returnere til deler av landet, er praksis også i andre land, en praksis vi har hatt over tid, og som vi kan fortsette med, sier Støre til Dagbladet.

Klargjøringen fra Ap kom bare en knapp halvtime etter at det ble klart at Sp vil stemme i mot returstans til Afghanistan når Stortinget skal behandle spørsmålet førstkommende tirsdag.

I motsetning til Ap, sier Sp imidlertid ikke et definitivt nei til returstans; de vil bare ikke gå med på det når det hastebehandles av Stortinget tirsdag.



- Når det gjelder spørsmålet om returstans, vil vi ta stilling til det gjennom ordinær komitebehandling. Vi kommer ikke til å støtte forslaget tirsdagen, men vil ta stilling til selve spørsmålet senere, sier innvandringspolitisk talsperson Heidi Greni i Sp til Dagbladet.

- Det vil bety at det ikke er flertall i salen for en hastebehandling og en øyeblikkelig stans når forslaget fra SV om hastebehandling behandles tirsdag, sier Greni.

Skuffet

SVs stortingsrpresentant Karin Andersen legger ikke skjul på at hun er overrasket og skuffet.

- Det betyr at regjeringa fortsatt kan returnere asylsøkere, og jeg frykter ennå flere kommer til å flykte videre fra Norge før vi får gått gjennom det andre forslaget som omhandler midlertidig returstans, sier Andersen, som også leder kommunalkomiteen på Stortinget.

Hun tror avgjørelsen fra Sp vil medføre at Stortinget ikke får tatt stilling til forslaget om midlertidig returstans på flere uker.

- Det kan nok være mulig å få behandlet det andre forslaget før jul, men det vil i så fall kreve velvilje fra komiteen. Jeg er veldig skuffa, og litt redd, fordi jeg tar forpliktelsene våre i asylretten på alvor og mener vi ikke skal returnere personer til fare, og det føler jeg meg ikke sikker på at vi ikke gjør nå, sier SV-politikeren.