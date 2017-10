Ap vil gjennomgå Andøya på nytt

(Dagbladet): Senterpartiet, Venstre og KrF vil ha en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned flystasjonen på Andøya og flytte stasjonen til Evenes.

Neste uke fremmer de gamle regjeringskameratene et forslag for Stortinget om å iverksette en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene ved nedleggingen av Andøya flystasjon.

De tre partiene behøver Arbeiderpartiets støtte for å få flertall i stortingssalen.

Felles forslag på vei

Arbeiderpartiet bekrefter nå overfor Dagbladet at det foregår samtaler mellom partiene for å få på plass en felles løsning i saken.

- Vi vil følge opp det vi lovet i valgkampen, enten gjennom forslag med andre eller eget forslag. Det viktigste er at vi får en gjennomgang som gjenoppbygger tilliten til de beslutningene Stortinget har fattet, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

Kommer de fire partiene (Ap, Sp, KrF og Venstre) i mål, betyr det flertall for en gjennomgang av regnestykkene bak regjeringens omstridte Andøya-vedtak.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker utviklingen velkommen. Han er sikker på partiene skal finne til enighet, og tror dette kan være begynnelsen på slutten for vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andøya.

- Vi kommer til å fremme vårt forslag sammen med KrF og Venstre. Men målet er å finne en enighet med Arbeiderpartiet. Dersom vi kan bli enig i komité, er ingenting bedre enn det. At Ap åpner for en slik løsning, er en positiv utvikling, sier Vedum til Dagbladet.

- Bevegelse i Ap

I årevis har Forsvarets tilstedeværelse på Andøya flystasjon vært nedleggingstruet. 15. november i fjor falt giljotinen omsider: Stortinget vedtok å legge ned basen og flytte driften til Evenes ti mil lenger sør. Senterpartiet raste og bestilte en egen gjennomgang av kostnadene regjeringen la til grunn. Rapporten konkluderer med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya trolig er vesentlig mindre enn regjeringens anslag.

- Jeg har merket meg at det er bevegelse i Ap i denne saken. De er mer i tvil nå enn de var for et år siden, sier Vedum.

Arbeiderpartiet vedtok nedleggelse av Andøya flystasjon sammen med Høyre og Frp. Men tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) åpnet i valgkampinnspurten for å reforhandle saken. Det har partileder Jonas Gahr Støre senere avvist.

Raja frykter feil tall

Abid Raja (V) sier Venstre er redd tallgrunnlaget Forsvarsdepartementet og regjeringen bruker for å rettferdiggjøre flytting fra Andøya ikke er riktig. Derfor vil han ha en ekstern gjennomgang.

- Vi mener det er viktig at vi har de faktiske økonomiske rammer framfor oss, og at beløpene er kvalitetssikret. Venstre er på lag med Andøya, og vi er redd de beløpene som har vært skissert ikke gjenspeiler virkelighetens utgifter. Skal vi ta slik stor beslutning, må vi være helt sikre på økonomien i dette, og en slik gjennomgang kan gi nødvendig klare svar. Det behøver vi, sier Raja til Dagbladet.

- Betyr det at Venstre frykter at Evenes er dyrere - og Andøya billigere - enn regjeringen har skissert?

- Vi har fått slike antydninger. Derfor mener vi det er viktig med klare økonomiske avklaringer, sier Raja.

Penger

Utviklingen vil være som musikk i ørene for de ansatte ved flystasjonen på Andenes som Dagbladet møtte i sommer. De hevdet regnestykkene regjeringen har presentert som argumentasjon for nedleggelse ikke henger på greip.

Sp-topp Liv Signe Navarsete er enig: Hun har kalt beslutningen et historisk feilgrep.

- Alle er enig om at Andøya er bedre, rent faglig sett. Det økonomiske argumenter som ligger til grunn for ønsket om å flytte driften til Evenes, og vi må kunne forsikre oss om at de tallene fortsatt står seg, sier Trygve Slagsvold Vedum.