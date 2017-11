Ap vil ikke stanse returer til Afghanistan før Søreide har svart

(Dagbladet): SV varslet tidligere denne uka at de vil fremme forslag om en hastebehandling av spørsmålet om returstans til Afghanistan.

Det antas at det er flertall for en midleritid stopp av utsendinger til landet, så lenge Sp og Ap støtter forslaget.

Det er det imidlertid høyst usikkert om partiene gjør.

Årsaken er at Arbeiderpartiet har har krevd en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Ap vil vente på Søreide

Først etter at partiet har den, vil de vurdere forslaget fra SV, opplyser Arbeiderpartiet.

- Nå skal vi se forslaget fra SV og håndtere det på en grundig og god måte, men jeg står fast ved at det er vesentlig at vi får en redegjørelse fra regjeringen, enten i komiteen eller i Stortinget. Det vil være en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.

- Betyr det at Ap ikke vil støtte SVs forslag om hastebehandling før dere har fått utenriksministeren til Stortinget?

- Ja, slik jeg ser saken per i dag, uten at jeg har sett ordlyden i SVs forslag, mener jeg det er en vesentlig opplysning å ha. Jeg er klar over at det er mange som har laget sikkerhetsrapporter om Afghanistan, og at mange mennesker med stor kunnskap har uttalt seg om situasjonen der, men vi kommer ikke utenom at det er et regjeringsansvar, sier Lauvås.

Ap-ledelsen svarer ikke

Dagbladet har flere ganger denne uka forsøkt å få Ap-ledelsen til å kommentere hva Ap vil gjøre for oktoberbarna, uten å få svar fra verken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Ap-nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske.

Fredag får Dagbladet opplyst at Jonas Gahr Støre er utilgjengelig hele dagen.

I en e-post til Dagbladet sender Støres rådgiver Camilla Ryste i stedet en kommentar som skal være fra fraksjonsleder Rigmor Aasrud i kommunalkomiteen på Stortinget.

- Arbeiderpartiet har ikke behandlet SVs forlag som kom i går. Vi mener fortsatt det vil være naturlig å få høre utenriksministerens redegjøre for sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og vil på tirsdag be om det at det skjer før SVs siste forslag realitetsbehandles. Vi mener det kan og bør gjøres på onsdag, står det i eposten.

UD har ikke hørt fra Ap

SVs Karin Andersen sier partiet hennes kan vente til Stortinget får orientering fra Søreide, dersom Ap faktisk får utenriksministeren til å komme på Løvebakken på kort varsel.

Samtidig, påpeker Andersen, er det usikkert hva slags svar man i så fall får. Utenriksministeren er ikke konstitusjonelt ansvarlig for sikkerhetsvurderingene knyttet til retur av asylsøkere.

Når Dagbladet tar kontakt med UD fredag ettermiddag opplyser departementet at ikke har mottatt noen forespørsel fra Arbeiderpartiet.

- Utenriksministeren har ikke fått noen henvendelse fra Arbeiderpartiet om å redegjøre for Stortinget om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, opplyser UDs kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

Viser til Justisdepartementet

Mye tyder også på at Søreide er feil adressat for sikkerhetsvurderingen Ap ønsker seg.

- Det er Landinfo som utarbeider rapporter til utlendingsforvaltningen om forhold i land som Norge mottar flyktninger, asylsøkere og immigranter fra. Derfor må spørsmål knyttet til sikkerhetsvurderinger for disse rettes til utlendingsforvaltningen eller til Justisdepartementet. Utenrikstjenestens reiseråd og reiseinformasjon er rettet mot norske borgere som er på reise i et gitt land og ikke mot befolkningen i landet, fortsetter Solberg i UD.

Bakgrunnen for hasteforslaget er at partiet mener det haster å fryse utsending av blant annet de 130 oktoberbarna som skal returneres til Afghanistan i høst - og som nå risikerer å bli sendt ut av landet eller rømme herfra mens Stortinget forhandler.

Flere rapporter og sikkerhetsvurderinger sier nemlig at Afghanistan og Kabul er blitt stadig mindre trygt de siste to årene, noe som vekker bekymring for sikkerhetssituasjonen i landet.