Åpen Venstre-leder om klespress: - Jeg har alltid vært tjukk, det får man høre på skolen

(Dagbladet): En skoleklasse fra Jar i Bærum kuppet spørsmål og svar-runden med Venstres partileder Trine Skei Grande i Dagbladets valgbod i dag.

De var opptatt av varm skolemat, lekser og fraværsgrensen, noe Venstre-lederen, som er tidligere lærer, gjerne ville snakke om.

- Jeg synes varm mat er kult, og det er fint om kommunene innfører det. Men jeg synes det er enda viktigere med flinke lærere som kan fagene sine. Hvis jeg har mye penger kommer jeg til å bruke alt på det, så må kommunene sørge for maten, var Venstre-lederens til Sebastian og Fredrik.

Spurt om skoleuniform

Mens Grande var klart for lekser, fordi hun mener det er viktig å øve, vil hun i første omgang evaluere fraværsgrensen.

- Jeg er litt kritisk til fraværsgrensa, fordi jeg tenker at det er en grunn til at noen er borte. Jeg er opptatt av at hvis du er borte må noen sette seg ned med deg å forsøke å finne ut av hvorfor, og lage en plan for hvordan det skal bli bra igjen. Med en slik regel er jeg redd for at det ikke blir en slik samtale, sier hun.

Grande ble også spurt om Venstre var for skoleuniform, og brukte spørsmålet som en anledning til å slå et slag for å behandle hverandre ordentlig.

- Jeg har alltid vært tjukk og det får man høre når man går på skolen. Det er alltid noen som sier at du er tjukk. Dét går ikke bort, selv om man har skoleuniform. Det blir ikke slutt på mobbinga. Vi må lære å behandle hverandre ordentlig og ikke si slemme ting til hverandre. Det slutter en ikke med selv om alle er kledd likt, sa Grande til skolebarna, som reagerte med full applaus.

- Viktig å være forbilde

- Ved å bruke seg selv og velge praktiske eksempler skjønner folk hva du snakker om, det er spesielt viktig når en snakker med unger. Dette var unger fra Jar, de har sikkert følt på dette med merkepress. Jeg kan tenke meg at det har ført til en diskusjon om uniform for å unngå dette. Derfor er det viktigere å si at å lære å behandle folk skikkelig er viktigere, sier hun.

Grande mener hun og andre norske politikere kan være viktige forbilder for ungene her.

- Jeg synes det er mye toleranse i norsk politikk. Å få være partileder som dame, singel og en som ikke passe inn i alle skjønnhetsidealer eller familieidealer er en fantastisk frihet. Det er få land som er så liberale og tolerante at dét går an. I norsk politikk er vi flere ledere i politikken som er damer, single og ikke innafor det tradisjonelle skjønnhetsidealet som mange av mine kolleger i Europa føler veldig på at de må passe inn i, sier hun.

- Det er en styrke i Norge at vi er så liberale. For den generasjonen som vokse opp med sosiale medier nå, er det kanskje enda viktigere å være et forbilde for dem som ikke passer inn i idealene, men være seg selv. Det er en viktig jobb, sier hun.

g