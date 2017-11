Åpner etterforskning etter denne slavehandel-videoen

Libyske myndigheter sier de skal starte etterforskning av videoer som tilsynelatende beviser at migranter blir auksjonert bort som slaver i landet.

Bakgrunnen er en video CNN har fått tilgang til som, ble publisert tirsdag. Videoen viser det som ser ut til å være en live-auksjon i Libya, der mørkhudede menn blir presentert for nordafrikanske kjøpere som potensielle gårdsarbeidere og solgt for ned mot 6.800 kroner.

- Er det noen som trenger en graver? Dette er en gravemaskin, en stor sterk mann, han vil grave, sier en mann, som tilsynelatende har rollen som selger og er kledd i kamuflasjeutstyr.

Etterpå rekker en rekke av det som ser ut til å være kjøperne hendene i været, fram til mennene blir solgt og overlevert til sin nye eier.

Undersøkte

Etter å ha fått videoen, dro CNN til Libya for å undersøke nærmere. Ved hjelp av skjult kamera utenfor hovedstaden Libya, oppdaget og filmet kanalen et titalls folk som angivelig ble solgt på rundt sju minutter.

Ifølge kildene til CNN foregår det slike auksjoner ni andre steder i landet, og det er skal være menneskesmuglere som står bak.

De sendte videobevisene videre til den FN-støttede regjeringen i Libya, som via en Facebook-uttalelse søndag lover at de skal se nærmere på dem.

- Vi beordrer at en kommisjon skal dannes. Denne skal se nærmere på disse meldingene for å kunne pågripe de som står bak og stille dem til ansvar, heter det i uttalelsen, som er undertegnet visestatsminister Ahmed Metig.

- Hvis disse anklagene viser seg å være sanne, vil alle de impliserte bli straffet, heter det.

Videoene av «slaveauksjonen» ble raskt delt i sosiale medier, og skapte furore både i Afrika, Europa og resten av verden. Blant annet demonstrerte rundt 1 000 mennesker utenfor den libyske ambassaden i Paris lørdag, ifølge politiet der.

Krise

Krisen i Libya startet i 2011 med opprør og demonstrasjoner mot Gaddafi-regimet. Opprøret utviklet seg så til en borgerkrig, med væpnede angrep fra både regimet og fra sivilbefolkningen.

Amerikanske myndigheter antar at det er 700 000 migranter i Libya, ifølge CNN. Mens International organization for migration (IOM) opplyser om at rundt 1,3 millioner mennesker i Libya har behov for humanitær bistand, og beskriver forholdene der som «en av de mest komplekse flyktningkrisene i verden»

(Dagbladet/NTB)