Åpnet Europas største Canada Goose-butikk. - Skam dere!

LONDON/OSLO (Dagbladet): Nylig åpnet Canada Goose opp en ny flaggskipsbutikk midt i Regent Street i London. Det er selskapets første butikk i Storbritannia, og den største i Europa.

Åpningen ble imidlertid ikke godt mottatt. For lørdag dukket det opp en stor mengde aktivister og demonstranter foran butikken.

- De selger jakker for tusenvis av pund, og driver med dyremishandling, sier aktivist Alexandre Marginean til Dagbladet.

Anklages for mishandling av dyr

Selskapet har i det siste fått massiv kritikk for dyremishandling i produksjonen av pelskragen, samt dunet i selve jakka. Ifølge dyrevernsorganisasjonen PETA fanges vill prærieulv blant annet i stålfeller hvor de kan bli stående i flere dager i smerte og kulde, før de enten blir skutt eller slått i hjel.

- Det har blitt observert at mødre som desperat prøver å komme tilbake til valpene sine, har forsøkt å tygge av seg sine egne lemmer i et forsøk på å rømme, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Også ender og gjess skal lide for at folk skal kunne holde seg varme i vinterkulda. Undersøkelser gjort av PETA i 2012 viser hvordan arbeidere rev ut fjæra på fuglene - mens de ennå var i live.

- I dagens samfunn er det så mye annet man kan ha på seg, som krever mindre ressurser og som er mye mer etisk, sier Marginean i London.

Hun og andre demonstranter ønsker å rette oppmerksomheten mot dyremishandlingen, slik at færre kjøper jakkene.

- Om færre kjøper det, vil også færre dyr lide.

Demonstrerte i timevis

Demonstrantene utenfor den nyåpnede butikken holdt blant annet plakater med slagord som, «Pels er drap», «Det er blod på hendene deres», og «Er forfengeligheten din viktigere enn andres lidelser?».

- Skam dere, ropte demonstrantene mens flere politibetjenter voktet inngangen til butikken.

Da Dagbladet møtte Marginean lørdag kveld, hadde hun allerede holdt på i flere timer. Demonstrasjonen skal ha vart i over ni timer, ifølge Evening Standard.

Canada Gosse: - Grovt feilinformert

Den britiske avisa har også vært i kontakt med Canada Goose, som hevder at PETA og andre dyrevernsaktivister er «grovt feilinformert» om deres praksis rundt dyrevern, og var ikke fornøyd med måten demonstrantene kuppet butikkåpningen.

- Canada Goose er sterkt forpliktet til ansvarlig bruk og etisk innsamling av alt animalsk materiale i våre produkter. Vi respekterer at de demonstrerer, men vi er forferdet over deres ekstreme og uforklarlige oppførsel, sier en talsperson for klesmerket til Evening Standard.

Canada Goose har ikke egen butikk i Oslo, men selges hos flere forskjellige forhandlere i flere norske byer. Her selges parkasene fra mellom åtte og ni tusen kroner.