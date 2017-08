Ap's krisekart: I disse fylkene må Jonas Gahr Støre stoppe fallet

(Dagbladet): Ap har hatt en dramatisk nedgang på meningsmålingene etter at valgkampen kom i gang.

På Ipsos MMIs målinger for Dagbladet har Ap faktisk mistet hver fjerde velger siden jul, og på NRKs måling i går fikk partiet dramatiske 24,4 prosent oppslutning.

Ap risikerer å få færre stortingsrepresentanter i flere fylker, sammenliknet med 2013:

Nordland: Her tyder mye på at Senterpartiet eller SV stikker av med Arbeiderpartiet sitt fjerde direktemandat.

Vest-Agder: Her har Ap i dag ett direktemandat og ett utjevningsmandat, men andrekandidat Odd Omland veksler på å være inn og ut av Stortinget på meningsmålingene denne sommeren.

Telemark: I røde Telemark har Ap mistet sitt tredjemandat til Sp på alle unntatt en av de lokale meningsmålinger som er gjort det siste halvåret, ifølge pollofpolls.no.

Oslo: Ap risikerer å miste sitt sjettemandat i Oslo, muligens til SV.

Akershus: Et fylke med uvanlig mange mandater i spill. Ap har fem representanter i dag, og har lenge hatt trua på at de vil klare å øke til seks. Den siste tidens meningsmålinger viser at de trolig i stedet får sitt fulle hyre med å forsvare femtemandatet sitt mot et Frp på vei opp.

Valgeksperter Dagbladet har snakket med strides om også Aps fjerdemandat i Sør-Trøndelag og Aps tredjemandat i Oppland bør nevnes.

- Disse direktemandatene er i umiddelbar fare hvis Ap går ned 2-3 prosentpoeng på landsbasis sammenliknet med 2013-valget, sier tallknuser Terje Sørensen til Dagbladet.

Han er kjent som mannen som var først i verden til å utrope Donald Trump som president i USA.

Nå er det Ap's sjanser han analyserer.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen deler hans syn i de fleste av vurderingene om Ap's «krisekart».

- Mandatet i Nordland er nok det som ryker først, men også andre steder får Ap sitt fulle hyre med å forsvare seg, sier Marthinsen.

Battleground: Akershus

De to valgekspertene synes særlig Akershus er interessant.



Marthinsen beskriver fylket som valgkampens «battleground», fordi det er så mange borgerlige mandater i spill her.

- Det har vært tre-fire mandater som de rødgrønne har hatt en sjanse til å plukke i Akershus. Det er ikke mange andre steder hvor det er så mye på spill. Lenge har det sett ut til at de rødgrønne kan få tre flere mandater enn i 2013, og hvis de klarer det er det vanskelig å se hvordan man skal få et borgerlig flertall, sier Marthinsen.

I 2013 fikk de borgerlige til sammen 11 av 16 mandater i Akershus, fordelt mellom Høyre (7), Frp (3), og Venstre (1).

Så - på mange målinger siden den gang - har Ap, SV og Sp gått fram kraftig. På noen galluper har Ap luktet på syv mandater i Akershus, mot fem i dag.

Sp har fått et mandat på de fleste målingene, mens SV faktisk har hatt gode utsikter til å kapre et direktemandat for første gang.

Men på en fersk måling gjort av Infact denne uka, er blokkbalansen 9-7 borgerlig favør i Akershus, i stedet for 8-8 slik andre målinger har vist.

Frp går nemlig fram, og ligger an til å forsvare sine tre mandater.



Kombinert med at også Rødt og MDG tar hvert sitt mandat på målinga, gjør det at Ap's «sikre» femtemandat ryker to uker før valget.

- Akershus er spennende fordi det er så mange mandater og muligheter der, og fordi det er så mange om beinet. Samtidig er terskelen lav for å få et direktemandat, rundt fire prosent, og noen må tape på at både SV, MDG, Venstre og Senterpartiet ligger an til å få mandater, sier Sørensen.



Spenning framover: Ap vs Frp

For bare en drøy måned siden var AUF-leder Mani Hussaini optimistisk til at Ap i Akershus skulle få inn seks mandater - og at han selv ville være sikret plass på Stortinget.

I dag ser det langt mindre sannsynlig ut - men 6.-mann på Akershus-lista gir ikke opp:

- Jeg tror det er mange som tar for gitt at det skal bli regjeringsskifte og tenker at de da ikke trenger å stemme på Ap. Disse meningsmålingene er forhåpentligvis med på å vise at folk ikke kan ta seieren for gitt, og sørge for at vi mobiliserer hos våre velgere. Personlig blir jeg bare mer motivert av målingene, sier Hussaini til Dagbladet.

- Hadde du trodd for to måneder siden at de siste to ukene i Akershus ville dreie seg om å redde Aps femtemandat?

- Meningsmålibgene gjenspeiler ikke nødvendigvis måten vi oppfatter stemninga på. Man blir litt overraska, men det som våre valgkampmedarbeidere her i Akershus er opptatt av, er at det er meningsmålinger og feilmarginer. I beste fall bidrar det oss til å få oss til å jobbe enda mer, sier Hussaini.

Går nedover

Mens Ap har hatt en nedadgående kurve på målingene så langt i valgkampen, er Frp tilsynelatende på vei opp, både i Akershus og resten av landet.

Valganalytiker Marthinsen tror spenningen i de to siste ukene av valgkampen vil handle om Ap mot Frp, både i Akershus og andre steder i landet, fordi det i mange fylker nå er de to partiene som kjemper om det siste mandatet.

- Til nå har det vært sånn at Sp og SV plukker noen mandater fra Ap, uten at det blir så mye forskyving mellom blokkene av den grunn, men nå er Ap i fight med Frp på enkelte steder. Det kan bli et problem hvis Frp begynner å plukke mandater fra dem, og det er nå flere steder hvor Frp kan plukke et sistemandat hvis de får fart på valgkampen sin, sier Marthinsen.

Han trekker fram Østfold, Oppland, Akershus og Møre og Romsdal som eksempler på fylker hvor det pågår en tett kamp mellom Ap og Frp fram mot valget.

Det samme gjelder Vestfold, mener Marthinsen.

Hvis Ap går fram i ett fylke i dette valget, tror han det kan være her.

- Hvis jeg skal nevne ett fylke hvor Ap kanskje kan klare å ta et ekstra mandat sammenlignet med 2013, er det Vestfold som ser ut å ha best sjanse. Frp sloss for å beholde sine to der, og klarer det hvis de får til å snu trenden nå, slik noen målinger har tydet på i det siste, sier Marthinsen.