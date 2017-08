- Arbeiderpartiet går til valg på at alt går til helvete

(Dagbladet): De fleste piler peker oppover for norsk arbeidsliv, mener Arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Hun trekker fram fallende ledighet og økt forbrukeroptimisme,

- Utfordringen til Arbeiderpartiet har vært at de har gått til valg på at alt går til helvete. Det er litt mer krevende nå, sa Hauglie da hun møtte nestledet i Ap, Trond Giske til debatt i Dagbladets livestudio i dag.

Svak jobbvekste

Trond Giske var ikke helt enig i at dette er et problem for AP og en av grunnene til at de har slitt på meningsmålingene den siste tida.

- Jeg har hørt Høyre-folk som har sagt at Arbeiderpartiet har mistet sin viktigste valgkampsak fordi arbeidsledigheten går litt ned. For det først så er ikke arbeid til alle vår viktigste valgkampsak, det er vår viktigste sak og har vært det i 100 år, sier Giske.

Han innrømmer at det går bedre i norsk økonomi, men peker på at det forsatt er problemer.

- Det går bedre i norsk økonomi, det skal vi også fortelle, men vi har hatt en veldig svak jobbvekst og lav sysselsettingsandel. Den gruppen der sysselsettingen synker mest er unge menn. Det er oppskriften på uro i alle land om unge menn ikke kommer i jobb, men forsvinner ut, sier han.

Fraværsgrensen viktig

Hvordan skal vi få disse unge mennene ut i arbeidslivet, Haugli? v

- Sysselsettingsandelen har sunket jevnt og trutt i mange år på grunn av økende arbeidsinnvandring. Mange av de som faller utenfor har ikke fullført videregående, skal vi løse dette må vi gå inn akkurat der. Derfor har vi gått inn med arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år, og fraværsgrensen i videregående skole. All vår satsing på inkludering handler om akkurat dette å få folk inn i aktivitet, sier hun.