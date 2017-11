- Arbeidsfolk i Norge har for lengst avslørt Frp

(Dagbladet): I et intervju med Dagbladet trekker lederen i arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (Frp), opp linjene for arbeidslivspolitikken framover. Wiborg vil blant annet gi mer makt og beslutningsmyndighet til lokale arbeidsgivere og arbeidstakere.

Her svarer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Vi er ikke veldig overrasket over at Fremskrittspartiet og Høyre igjen benytter muligheten etter valget til å gå løs på arbeidstakernes rettigheter. Det var forventet, det var noe vi advarte mot, men som høyresiden kalte svartmaling. Da visste de allerede at de ville foreslå å ta dagpenger fra tusenvis av arbeidstakere, som de gjorde i statsbudsjettet, og nå varsler altså Erlend Wiborg nye angrep på arbeidsfolk, sier Gabrielsen.

- Jeg vil minne Erlend Wiborg på at Fremskrittspartiets politikk gjennom fire år i regjering ikke har falt i god jord hos LOs medlemmer. Frps oppslutning i LO ble halvert fra 2013 til 2017, og er nå på 8,5 prosent. Sammenliknet med 2009-valget er fallet enda større. Arbeidsfolk i Norge har forlengst avslørt Frp som det partiet de er – et skattekuttparti for de aller rikeste i Norge, sier Gabrielsen.

Wiborg anklager også LO for å være mer opptatt av Ap enn av egne medlemmer, og sier det er rart at LO ikke tar kontakt med lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- Lite dialog, mye diktat

- Erlend Wiborg er kanskje ikke klar over det, men i Norge har vi et formalisert trepartssamarbeid der myndighetene ved regjeringen samarbeider med arbeidslivets parter, herunder LO, gjennom formelle møter. Målet er å få til en god dialog mellom partene og myndighetene. Dessverre var det sånn de to årene Frp hadde arbeidsministeren at det ble veldig lite dialog og veldig mye diktat. Jeg vil minne om at dette ikke bare gjaldt LO. Heller ikke Unio eller YS ble lyttet til, for eksempel når det gjaldt endringene i arbeidsmiljøloven.

- Forøvrig deltar LO og LOs forbund i høringer på Stortinget når vi inviteres til det, og da møter vi også Erlend Wiborg. Han er åpenbart snurt for at vi ikke oppsøker kontoret hans, men det sier seg vel selv at vi ikke løper ned dørene til politikerne som sier at de vil begrense fagbevegelsens makt i Norge, sier Gabrielsen.

LO-lederen kommenterer de enkelte punktene i det Frp mener skal være arbeidslivspolitikken framover:

- Naivt av Frp

- Alle er enige om at det skal lønne seg å arbeide – det er en del av arbeidslinja. Men vi er veldig klare på at det å være i jobb oftere er et spørsmål om mangel på jobber enn en mangel på moral hos folk. Og der har regjeringen sviktet fundamentalt. Arbeidsledigheten i Norge er nesten like høy som da oljepriskrisa rammet Sørvestlandet som verst. Andelen sysselsatte går ned.

- Og Regjeringen tror de kan få flere i jobb ved å ta fra dem dagpengene? Det er så naivt at jeg nesten ikke har ord, sier Gabrielsen.

- Erlend Wiborg demonstrerer gang på gang at han mangler helt grunnleggende kunnskap om norsk arbeidsliv. Derfor har han muligens heller ikke hørt om IA-avtalen og gradert sykmelding. Men det er altså et bærende prinsipp i dagens arbeidsliv at du arbeider så mye du kan, og er sykmeldt så mye du må, sier Gabrielsen.

- Dramatisk maktforskyvning

- Fremskrittspartiet har programfestet at de vil ha bort «monopollignende organisasjoner» i arbeidslivet, altså landsdekkende fagorganisasjoner som LO. Det ville innebære en dramatisk maktforskyvning fra norske arbeidstakere til norske arbeidsgivere. Det ville gitt oss et arbeidsliv som vi ser i blant annet Storbritannia og USA, med mange «working poor» som må ha to eller tre jobber for å overleve. Derfor er det ikke så rart at de vil «flytte makt» ned på lokalt nivå, fordi man da svekker fagbevegelsens makt. Det er jo det som er Frps hensikt, sier Gabrielsen.

Han hevder at regjeringen har gjort det lettere for arbeidsgivere som bryter norsk lov ved å fjerne retten til kollektivt søksmål..

- Det er ganske drøy kost. Og det har ingen ting med å styrke Arbeidstilsynet å gjøre, sier Gabrielsen.

Kamp mot nulltimerskontrakter

- Bruken av bemanningsbyråer har vokst helt ut av proporsjoner innenfor enkelte bransjer i Norge, og vi er sterkt kritisk til omfanget. Samlet sett bidrar det til et mindre trygt arbeidsliv.

- I vår vant fem modige polske arbeidere en viktig sak om såkalte «nulltimerskontrakter» mot et bemanningsbyrå i Bergen. Da tok det ikke lang tid før regjeringen var ute med å foreslå lovendringer som gjør at bemanningsbyråene kan videreføre deler av praksisen. Vi vil heller ta opp kampen mot uryddige forhold i norsk arbeidsliv, sier Gabrielsen.

Han sier LO også er for å styrke Arbeidstilsynet - og NAV, politiet, Skatteetaten og Tollvesenet, og har bedt regjeringen gjøre det lettere for disse etatene å utveksle informasjon seg imellom, uten å komme i konflikt med personvernlovgivningen.

- Det har ikke skjedd. Men det er illusorisk å tro at Arbeidstilsynet kan fange opp alt. Derfor trengs det aktive tillitsvalgte og pågående fagforeninger ute på den enkelte arbeidsplass som kjenner virksomheten, som har innsyn i driften og som tør å si fra.

-Regjeringens åpninger for økt bruk av innleie og midlertidige ansettelser gjør flere arbeidstakere utrygge, og svekker fagforeningenes muligheter til å ta opp ulovligheter, sier LO-lederen.

- Kan lite om lønnsdannelse

- Her viser Erlend Wiborg hvor lite han egentlig kan om lønnsdannelse. Alle internasjonale erfaringer tilsier at en nasjonal minstelønn ikke fungerer som «gulvplanke», men som et «tak» i mange bransjer, og det er heller ingen garanti mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

- Nasjonal minstelønn er en naturlig tanke for partier som vil avskaffe nasjonale fagorganisasjoner og nasjonale tariffavtaler, slik Frp vil, men noe en samlet norsk fagbevegelse avviser.

- I Norge og Norden har vi valgt et system der vi kan allmenngjøre tariffavtaler innenfor avgrensede sektorer og/eller geografiske områder. Det er selvsagt Frp kritiske til, fordi de er imot landsdekkende tariffavtaler, sier Gabrielsen.

- Wiborg kan ta med pensjonen til Spania

Han er åpen for å undersøke om det finnes tilfeller av urettmessig eksport av norske trygder.

- Men jeg vil minne om at mange trygder er knyttet til opparbeidelse av rettigheter gjennom deltakelse i det norske arbeidsmarkedet. Når man betaler skatt, betaler man også trygdeavgift.

- Hvis en polakk har bodd og arbeidet mange år i Norge, er det like selvsagt at han kan ta med seg pensjonen sin ut av landet som at Erlend Wiborg kan flytte til Spania med sin pensjon når den dagen kommer, sier Gabrielsen.