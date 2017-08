Arne Hjeltnes fikk lappen tilbake, og rundt 40 bøter må gjøres om. Målte etter feil hastighet i et halvt år

(Dagbladet): Politiet hadde fått klare formaninger fra Statens vegvesen. Den korte strekninga like nord for tunnelen som bygges på nye E16 mellom Bagn og Bjørlo i Begnadalen i Valdres skulle prioriteres for fartskontroller..

I Kjerringsvingen, der det sies at en på motorsykkel mistet kjerringa som satt i sidevogna, var det satt opp skilt som viste at fartsgrensa på stedet er 30 kilometer i timen.

Slik Dagbladet skrev i helga, var det imidlertid ikke 30-sone på stedet, selv om skiltene viste det. I et vedtak om redusert hastighet på stedet var det nemlig bare søkt om å sette fartsgrensa ned fra 80 km/t til 50 km/t på stedet.

Manglet ett kryss

Det er Statens vegvesen som står for de forskjellige skiltvedtakene.

- Statens vegvesen beklager at det ble gjort en saksbehandlingsfeil, slik at skiltvedtaket om 30-sone i anleggsområdet på E16 i Nord Aurdal ikke var gyldig. I en plan på sju sider manglet det ett kryss i en rubrikk, sier avdelingsdirektør Cato Løkken, Statens vegvesen, avdeling Oppland.

- Denne feilen er nå rettet opp. Fartsgrensa er derfor 30 km/t der, sier han til Dagbladet.

Hjeltnes avdekket feilen

Fra 80-sona som omkranser veiarbeidsområdet er det satt opp fartshump både nord og sør for anleggsområdet. Opp til 80 tonn tunge anleggsmaskiner krysser E16 på det aktuelle stedet 160-200 ganger i døgnet.

TV-profil Arne Hjeltnes Hjeltnes ble målt til en hastighet på 75 kilometer i timen og mistet lappen på stedet 4. mai i år.

Han gransket imidlertid saken og avdekket byråkratfeilen. Dermed måtte politiet straffe ham ut fra at fartsgrensa var 50 km/t, og «Gutta på tur»-programlederen slapp unna med en bot på 8300 og fikk førerkortet tilbake da feilen ble avdekket.

- Jeg fikk tips om at det ofte kunne være feil ved slike midlertidige fartsgrenseendringer. Det er også greit å ha en god advokat, sa Arne Hjeltnes til Dagbladet i helga.

Rundt 40 saker

Nå fører den også til store mengder ekstraarbeid for politiet. Politiadvokat Joachim Sopp Onsrud i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor Dagbladet at de nå har rundt 40 saker fartssaker de må gå gjennom og hvor straffen vil reduseres.

Skiltvedtaket som altså ikke var gyldig for 30 km/t skulle i utgangspunktet gjelde fra 1. januar i år til 31. desember i år.

Da feilen ble avdekket i Hjeltnes-saken, ble det imidlertid sendt inn nye skjemaer om nedsetting av hastigheten. Da fikk de også lov til å ha fartsgrense 30 km/t. Men når politiet holdt fartsmålinger på stedet, antok de at fartsgrensa var 30 km/t.

Over et halvt år

Målingen som ble utført på strekningen var dermed på feil grunnlag i over et halvt år.

- Det var sju kontroller i den perioden på dette halve året. Rundt 40 personer har fått reaksjoner. Vi gjør jobben med å gå gjennom disse sakene nå.

Gå gjennom hvert enkelt vedtak. Forenklet forelegg, bare to som ikke er det. Alle som er stoppet og har fått en reaksjon vil bli kontaktet av politiet, sier Sopp Onsrud til Dagbladet.

- Vi må gjøre om reaksjonen da det ikke har vært gyldig vedtak. Når politiet straffer folk skal alt være ordentlig. Her er folk straffer for noe det ikke er hjemmel for, sier han.

Han forklarer at politiet håndterer slike saker ut fra informasjonen de får og dermed ikke har oppdaget feilen.

Kunne kastes i søpla

Blant annet ble fem personer tatt i kontrollen den samme dagen som Hjeltnes. Den høyeste hastigheten den dagen ble målt til 51 kilometer i timen. Det utløser ingen reaksjon i 50-sone. Følgelig kunne alle disse kaste boten de ble forelagt i mai.

Alle fem vil få foreleggene opphevet og pengene tilbake hvis de allerede har betalt.

UP-Olsen overrasket

Den legendariske UP-sjefen mellom 1976 - 1985, Leif N. Olsen, er overrasket over hvor lang tid det tok før feilen ble oppdaget.

- Det er to ting som skal være til stede ved midlertidig nedsatt fart. Det er skilt som regulerer farten og et vedtak hvor dette skiltet og fartsgrensen framkommer, sa pensjonisten, som fortsatt går under navnet UP-Olsen, til Dagbladet i helga.

Lærebokforfatteren i trafikkrett og trafikk-konsulenten sier han trodde slike feil ikke skjedde lenger.

- Det har vært flere saker at det ikke har vært vedtak på skiltet. Men det er lenge siden jeg har hørt om det. Jeg trodde man var ferdig med sånne feil nå. Tidligere var det mer vanlig, men det er mange år siden jeg har hørt om det.