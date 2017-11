Astronomer har oppdaget en planet så stor at de ikke engang er sikre på om det er en planet

(Dagbladet): Astronomer har oppdaget en planet så stor at de ikke er sikre på om det faktisk er en planet, skriver teknologinettstedet BGR.

Når det kommer til planetene i solsystemet, så er jordas masse nokså liten. Merkur og Mars er enda mindre, mens Saturn og Jupiter er størst.

Denne nye oppdagelsen skal visstnok sette Jupiter i skyggen, og den spektakulære størrelsen på objektet gjør det vanskelig for forskerne å forklare om det kan være snakk om en planet i det hele tatt.

Påvirker teorien

Den er anslått til å være over 13 ganger Jupiter-massen. Til sammenligning veier Jupiter cirka én promille av solen. Og det er nettopp her det blir komplisert.

Den teoretiske skillelinjen mellom planeter og stjerner går ved 13-14 Jupitermasser.

- Vi oppdager nye planeter omkring andre stjerner hele tiden. Per i dag finnes det 3550 exoplaneter ifølge NASA exoplanet Archive. Det som er interessant er hvordan denne nye planeten påvirker teorien om hvordan stjerner dannes i forhold til hvordan planeter dannes, forteller Signe Riemer-Sørensen, forsker ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Exoplaneter hører til andre solsystemer enn vårt, da dette er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn sola.

Ligger på grensen

Planeten ble oppdaget med NASAs Spitzer Space Telescope, og har fått det lite kreative navnet «OGLE-2016-BLG-1190Lb».

- Dette er veldig spennende fordi den kanskje flytter ved teorien om hvordan stjerner dannes og hvordan planeter dannes. Den ligger akkurat på grensen for hva den nåværende teorien kan forklare, skriver Riemer-Sørensen i en e-post til Dagbladet.

Brun dvergstjerne?

Planetens uvanlige størrelse kan bety at det egentlig er en «brun dvergstjerne», skriver BGR.

- Forskjellen mellom planeter og stjerner handler om hvorvidt de generer varme via fusjon i stjernens indre eller ei, skriver Riemer-Sørensen

Hun forklarer videre at brune dvergstjerner ikke er varme nok i sentrum til å fusjonere hydrogen til helium, men de kan fusjonere deuterium (et proton og et nøytron) og dermed generere litt energi og lys.

Den har da ganske lav bølgelengde og dermed ser de røde ut.

- Den minste stjerna vi har observert er 85 ganger jupiters masse (dobbeltstjerne), og ble observert i juni i år. Også stjernen Trappist 1, som er mest kjent for sine 3 exoplaneter i den beboelige sone, er bare litt større, forteller Riemer-Sørensen.

Sjelden oppdagelse

- Inntil nå har vi bare dette ene eksempelet, så på sitt vis kan man godt kalle oppdagelsen sjelden. På den annen side er den oppdaget ved hjelp av en teknikk som kalles mikro-linser, som vi har kjent teorien bak lenge - men først nylig klart å bruke i forhold til å detektere exoplaneter.

Riemer-Sørensen tror vi kan forvente flere slike oppdagelser i fremtiden.

«OGLE-2016-BLG-1190Lb» er et godt stykke unna jordkloden, omtrent 22 000 lysår. Mikro-linse-metoden kan ikke fortelle noe om hvorvidt «planet-stjernen» lyser eller ei.

- Så vi vet ikke om den er en planet eller stjerne, vi vet bare at massen akkurat ligger på grensen til å være for tung til at være en stjerne.