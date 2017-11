Åsunn og familien var Uber-passasjerer med New York-terroristen

(Dagbladet): Åsunn Lyngedal, mannen Hans Ola Pedersen og barna var i sommer på ferie i New York. Da Narvik-familien skulle hjem igjen, bestilte de en Uber.

Denne uka begynte Lyngedal og ektemannen å lure på om Uber-sjåføren som fraktet dem den én times lange kjøreturen til flyplassen, kunne være samme mann som nå er siktet for terrorangrepet i New-York tirsdag.

- Da det kom fram at den siktede både var Uber-sjøfør, opprinnelig fra Usbekistan og hadde kone og tre barn, forstod mannen min at det kunne være samme person, sier Lyngedal til Dagbladet.

- Jeg begynte å tenke om det kunne være han da jeg hørte på nyhetene at han var 29 år, kjørte lastebil og var fra Usbekistan. Så jeg fant fram kvitteringen fra turen til flyplassen og der sto navnet Saipov, sier Pedersen til avisa Fremover, som først omtalte saken.

- Ustabil

Sayfullo Saipov er siktet for terror, etter at han kjørte ned og drepte åtte personer og skadet 12 på en gang- og sykkelvei på Manhattan tirsdag.

Lyngedal forteller at hun husker kjøreturen med Saipov godt.

- Jeg oppfattet nemlig at han ikke var helt stabil. Plutselig i løpet av turen stoppet han opp og forsvant ut av bilen med døra oppe. Da han kom tilbake forstod vi at han hadde kranglet med noen i en bil bak. Han spurte oss om han skulle banke dem opp, forteller Lyngedal og fortsetter:

Snakket om familien

- Jeg tenkte at han nok var sliten og overarbeidet, at det er sånn man blir om man bjobber for mye, for det var så lite som skulle til for å irritere ham.

Ektemannen hennes, Hans Ola Pedersen, har fortalt Fremover at Saipov snakket mye om livet sitt i USA, at han hadde kone og barn, og at han var sliten, fordi han kjørte lastebil for broren i tillegg til at han var Uber-sjåfør.

- Galskap

Lyngedal, som forøvrig er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier hun reagerte da hun fant ut hvem Uber-sjåføren var.

- Det ekkelt å tenke på at man har vært i nærheten av den typen galskap. Det er skummelt å tenke på at folk er villige til å gjøre det han gjorde, og samtidig at det er så små marginer her i verden, sier hun til Dagbladet.

- Det er tankevekkende at han hadde planlagt å ta liv parallelt med at vi satt på med han, tilføyer hun.