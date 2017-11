Asyl-uro i Aps stortingsgruppe: - Ubehagelig å bli satt i bås med Frp

(Dagbladet): Dagbladet har snakket med flere kilder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som slett ikke er fornøyd med den linja partiet har lagt seg på i asylpolitikken.

I går vedtok partigruppa å støtte Sylvi Listhaug og gå imot SVs forslag om å stanse utsendelsene av asyl-ungdommer som fyller 18 denne høsten - de såkalte oktoberbarna.

- Å stanse returer av alle til Afghanistan vil sende et galt signal og være i strid med en praksis vi har hatt, sa Støre i går, etter gruppemøte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Men Dagbladet er kjent med at det var store diskusjoner om dette på gruppemøtet. Blant annet representanter fra Buskerud, Hordaland og Oslo skal ha protestert mot den politikken som Støre og flertallet i gruppa står for.

- Kjempediskusjon

- Det er ubehagelige å bli satt i bås med Frp i denne saken, sier en av stortingsrepresentantene Dagbladet har snakket med.

Den interne debatten beskrives av en annen kilde som en «kjempediskusjon»:

- Det er ganske stor enighet om at SVs forslag om returstans til ett enkelt land ikke er en god løsning, men hvor veien går derfra er det stor uenighet om. Vi har fremmet forslag i Stortinget om å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av søknader om opphold, men diskusjonen dreier seg nå om det er greit å sitte og se på at disse menneskene skyfles ut av landet i mellomtida. Der går skillelinjene, sier denne kilden.

Jobber med forslag

Asylpolitikken har vært et stridstema i Arbeiderpartiet i mange år. Også på landsmøtet i vår ble sakskomplekset heftig debattert. Dagbladet får opplyst at det i den nye stortingsgruppa er flere enn før som ønsker en mykere politikk overfor de enslige mindreårige asylsøkerne enn det som er dagens politikk. Det er også engasjement rundt hvorvidt man bør øke antallet kvoteflyktninger og hvordan man skal skape trygge fluktruter og få slutt på menneskesmugling.

En kilde forteller til Dagbladet at det akkurat nå jobbes på spreng med et nytt asylforslag som kan bli fremmet allerede på tirsdag i Stortinget.

Asyldebatten i partiet er ikke over, den kommer til å fortsette å leve utover høsten, sier flere av stortingsrepresentantene Dagbladet har snakket med.

Flere lokallag og fylkeslag har bedt om at returene til Afghanistan opphører og er skuffet over stortingsgruppas standpunkt, deriblant Arbeiderpartiet i Bergen.

- Jeg er dypt skuffet over at Arbeiderpartiets stortingsgruppe velger å se bort innspillene fra store deler av medlemmene i partiet. Vi har et særlig ansvar for å ivareta barn og ungdommers sikkerhet. Det ansvaret ignorerer regjeringen, og Arbeiderpartiet gjør ikke nok, sier Roger Valhammer, leder i Ap i Bergen.

- Vårt klare krav er å innføre sårbarhetskriterier som blant annet tar hensyn til sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, ressurser og nettverk, slik at antallet barn uten foreldre i Norge som i framtida får midlertidig opphold, blir på et minimum. Vi mener samtidig at «oktoberbarna» må få sakene sine vurdert på nytt i lys av de nye sårbarhetskriteriene når de er innført. Da sier det seg selv at vi må midlertidig stoppe utsendelse av denne gruppen fram til sakene er gjennomgått på nytt, sier han.

Frykter utestengelse

Lise Christoffersen i Buskerud Ap vil imidlertid avdramatisere situasjonen i partigruppa.

- Det er ikke noen hemmelighet at det er ulike oppfatninger på dette området, og på flere andre områder, men slik har det nok vært hele veien, sier hun.

De andre stortingsrepresentantene Dagbladet har snakket med, ønsker ikke å stå fram.

- Jeg er redd for å bli utestengt fra viktige debatter i partiet i tida framover, forklarer den ene til Dagbladet.