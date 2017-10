Asylopprør i Ap: Lokallag og AUF slår alarm

(Dagbladet): Mer internt asylbråk er på trappene i Ap, etter at partiet har markert skepsis til å støtte et forslag i Stortinget om midlertidig returstans til Afghanistan.

Det startet med at AUF i Trøndelag protesterte.

Så markerte fem lokallag i Sør-Trøndelag sin misnøye ved å sende brev til partiets representanter på Stortinget.



Nå vokser protestene fra grasrota i Ap videre, fra Ap-lag og AUF.

- Jeg vil kalle det et grasrotopprør om de sosialdemokratiske verdiene i partiet. Vi vil ha tilbake det gode og trygge Arbeiderpartiet som setter verdier på topp. Det handler om grunnverdiene våre, sier Ottar Jan Løvoll, som er leder i Vanylven Arbeiderparti.

Lokallaget er ett av flere som nå har sendt brev til Ap på Stortinget med krav om en mer human innvandringspolitikk.

Mange reaksjoner

Brevet, som er lagt ut på Facebook-siden til partiet, er blitt delt over 100 ganger, og mer enn 25 000 personer har sett innlegget.

I løpet av uka vil Trondheim Ap, ett av partiets tyngste lokallag, etter alt å dømme vedta en lignende protest-uttalelse om spørsmålet, som har bakgrunn i praksisen knyttet til de såkalte oktoberbarna.

Overfor Dagbladet varsler Ap i Bergen at de vil vurdere å støtte uttalelsen fra Trondheim når den er klar.

AUF i Finnmark har også protestert.

«Jeg er sjokkert over mitt Arbeiderparti», skrev internasjonalt ansvarlig Thomas Grønnli Pettersen i et innlegg på Altaposten for noen dager siden.

Modererte seg

Bakteppet for bråket er utsendelsen av 130 afghanske ungdommer som denne høsten fyller 18 år, og som de siste årene har levd i Norge med midlertidig oppholdstillatelse i påvente av myndighetsdagen.

Utsendelsene har vakt sterke følelser av to forskjellige grunner.



For det første reagerer enkelte på at det er inhumant å gi midlertidige oppholdstillatelser til barn, for så å sende dem ut når de blir voksne.

Samtidig slår stadig flere organisasjoner alarm om en forverring av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Derfor har SV, MDG og Rødt foreslått en midlertidig returstans til landet.

Den varslet Ap først at de ikke ville støtte.

Overveldende

Nå har partiet moderert seg til at de vil «vurdere» forslaget, men at det skal skje i lys av et eget forslag partiet har lansert.



Leder i Trøndelag AUF, Julie Indstad Hole, sier responsen har vært overveldende etter at AUF-laget først protesterte.



Nå mener hun det er viktig at Ap lytter - og stanser tvangsreturene til Afghanistan.



- Jeg mener dette er den første store testen på Ap etter valget, og det er derfor vi nå går så tydelig ut og krever at vi viser at vi er et alternativ til regjeringen, ikke et støtteparti, sier Hole.



- Det virker som Ap er mer redd for å miste stemmer til Listhaug enn for tryggheten til de afghanske ungdommene, sier hun.

Uklart

Leder Roger Valhammer i Arbeiderpartiet i Bergen mener også at Ap bør støtte en midlertidig returstans.

- Vi mener at man, fram til man får avklart om det er så trygt i Afghanistan som regjeringen påstår, bør støtte forslaget til SV, sier Valhammer.

Han er også kritisk til forslaget Ap lanserte forrige uke.



Det er en oppfølging fra et vedtak gjort av Aps landsmøte, og innebærer et forslag om såkalte sårbarhetskriterier som skal gjøre det vanskeligere å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige.

Aps løsning på oktoberbarna-krisen, har imidlertid blitt kritisert fra alle kanter for å være utydelig og for å ikke bety noe.

Valhammer er enig i at det ikke er godt nok.

- Da forslaget ble gjort på landsmøtet var det med utgangspunkt i at vi skulle gjøre det selv i regjering. Slik ble det ikke. Da mener vi i Bergen at partiet på Stortinget må tydeliggjøre hva som ligger i sårbarhetskriterier, slik at det presiseres at folk ikke blir sendt til internflukt i Afghanistan, sier Valhammer.

- Ikke et grasrotopprør

Leder Rigmor Aasrud i kommunalfraksjonen til Arbeiderpartiet på Stortinget, er ikke overrasket over reaksjonene fra egne partimedlemmer.

- Jeg oppfatter ikke at det er noe grasrotopprør. Folk i Ap er engasjert i dette spørsmålet, det har vi opplevd løpende. Så skjønner jeg at det dukker opp saker som er med på å forsterke engasjementet i våre rekker, og det tror jeg er fornuftig, sier hun.

Aasrud mener det er viktig at SV, MDG og Rødt sitt forslag om returstans sees i sammenheng med Aps eget forslag.

- Vi har sendt asylsøkere tilbake til Afghanistan i mange år, både frivillig og med tvang. Hvis det skal gjøres endringer på det, må vi finne ut hva det er som gjør at sikkerhetssituasjonen er endret. Vi mener den beste måten å gjøre det på er gjennom at utenriksministeren kommer til Stortinget og redegjør, slik vi har fremmet forslag om, sier Aasrud, som sier det også er en selvfølge at sivilsamfunnet må høres.

- Vi har sagt at vi skal ha en streng, human og rettferdig asylpolitikk. Derfor tror jeg det er viktig at vi behandler disse sakene grundig og hører på partiorganisasjonen, sier hun.