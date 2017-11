Atomulykke sendte «ufarlig» radioaktiv sky over Norge. Aner ikke hvem som står bak

(Dagbladet): En sky av radioaktivt forurensning har de siste ukene blåst over Europa. Det opplyser det franske strålevernsinstituttet IRSN i en rapport, der de konkluderer med at utslippet må stamme fra en atomulykke.

Franskmennene viser til at det er gjort funn av det radioaktive stoffet ruthenium 106 i lufta over en rekke europeiske byer.

Statens strålevern målte også det radioaktive stoffet i lufta ved tre norske målestasjoner i begynnelsen av oktober.

- Vi har gjort funn ved målestasjonene på Østerås, Ørland og Skibotn. Det er snakk om ørsmå mengder, mindre enn én becquerel per 1000 liter luft. Stoffet som er målt, ruthenium 106, finnes ikke naturlig i lufta. Det betyr at det må ha vært et utslipp, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap ved Statens strålevern, til Dagbladet.

Slår alarm om ulykke

IRSN slår alarm om det de tror er en atomulykke i Russland eller Kasakhstan. Det har de kommet fram til etter å ha undersøkt målinger fra hele Europa, og så sammenstilt dataene med informasjon fra Frankrikes meteorologiske institutt Météo France.

Konklusjonen er at utslippet har funnet sted en plass mellom Volga og Uralfjellene, uten at det er mulig å si noe nøyaktig om hvor utslippet startet.

- Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til noen ulykker, sier IRSN-sjef Jean-Marc Peres til nyhetsbyrået Reuters.

En talsperson for det russiske beredskapsdepartementet sier at hun ikke kan kommentere saken. Myndighetene i Kasakhstan har så langt ikke kommentert saken.

Den radioaktive skyen skal ikke ha påvirket menneskers helse eller miljøet.

- Konsentrasjonen av dette stoffet måtte vært millioner, for ikke å si milliarder, ganger høyere i Norge før vi ville blitt bekymret, sier Liland til Dagbladet.

Måtte evakuert

Til tross for at utslippet ikke har ført til kjente skader i Europa, sier IRSN at utslippet var stort. Dersom utslippet hadde funnet sted i Frankrike, så ville myndighetene ha vært nødt til å evakuere et område på flere kvadratkilometer rundt ulykkesstedet, opplyser IRSN overfor nyhetsbyrået Reuters.

Helsesjef for IRSN, Jean-Christophe Gariel, sier til The Guardian at ansvaret for å identifisere kilden for utslippet nå ligger hos russerne eller kasakhstanerne.

- Saken er avsluttet for Frankrikes del. Det er ikke et problem for Frankrike. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende at ruthenium 106 er registrert over hele Europa. For det reiser noen spørsmål.

IRSN utelukker muligheten for at det er snakk om en ulykke ved en atomreaktor, da ruthenium 106-stoffet i så fall ville ha blandet seg med andre radioaktive stoffer. Hovedteorien er imidlertid at det skal være snakk om en ulykke ved et produksjonsanlegg.

- Det er vanskelig å si nøyaktig hva det er, all den tid ingen land har vedkjent seg hendelsen. Men det er åpenbart at det var betydelig høyere konsentrasjoner av dette stoffet der ulykken fant sted. Innen det har kommet til Europa har dette blitt betydelig fortynnet, sier Liland.

Ble målt etter Tsjernobyl-ulykken

Det er ikke uvanlig at man måler «ubetydelige» mengder radioaktive utslipp i lufta også i Norge, men det er ytterst sjelden at man finner spor av ruthenium 106 i lufta.

- Jeg vet ikke om det har blitt målt en eneste gang de siste 20 åra. Det er veldig uvanlig at vi finner det stoffet i lufta, sier Liland.

Ruthenium 106 brukes blant annet i forbindelse med behandling av kreft i øyet, og kan også benyttes i produksjonen av ulike våpensystemer.

- Det finnes flere produksjonsanlegg for radioaktive stoffer til medisinsk bruk, men vi vet ikke om det var et slikt anlegg som hadde et utslipp.

- Ruthenium er også et stoff vi måler etter ulykker ved kjernekraftverk, som for eksempel etter Tsjernobyl-ulykken. Men ved en slik ulykke ville vi også ha sett mange flere radioaktive stoffer.

En annen teori som IRSN undersøkte, var om radioaktiviteten kunne komme fra en satellitt som hadde styrtet mot bakken.

- Det finnes en del satellitter som har radioaktive kilder om bord, men ifølge dem som driver overvåkning av satellitter på vei mot jorda, så har det ikke vært noe nedslag av satellitter i det området og i den perioden det var snakk om, sier Liland.

Ikke mer stråling

Målinger gjort i Helsingfors i begynnelsen av oktober viste også små mengder av det radioaktive stoffet, ifølge Den finske strålingssikkerhetssentralen.

De norske målestasjonene fungerer ved at pumper fører store mengder luft gjennom et filter i en hel uke. Ved slutten av uka blir filteret tatt med til et laboratorium for analyser.

- Den første målingen vi gjorde var fra uka 25. september til 2. oktober. Vi gjorde også funn i seinere målinger, men har ikke sett noe etter 9. oktober, sier Liland og legger til:

- Det vil si at det har vært et utslipp, men at dette utslippet ble stoppet.