Atomvåpensjef: - Vil motsette meg «ulovlig ordre» fra Trump

Generalen som kontrollerer USAs atomvåpen sier han vil motsette seg enhver «ulovlig» ordre fra presidenten om bruk av kjernefysiske våpen.

President Donald Trumps uforutsigbarhet har ført til bekymring blant enkelte for at han kan gi ordre om et unødvendig og ensidig atomangrep. Det alvorlige temaet ble sågar nylig debattert i Senatet.

På en sikkerhetskonferanse i Canada i helgen ble general John Hyten spurt om hvordan en samtale mellom ham selv og presidenten om et mulig angrep ville arte seg.

- Jeg gir presidenten råd, og så forteller han meg hva jeg skal gjøre, sa Hyten, som har ansvar for USAs kjernefysiske våpen, samt missilforsvaret og teknologisk krigføring. Han la til at dette er noe det tenkes mye på.

- Når du sitter med dette ansvaret, hvordan kan du ikke tenke på det?

Alternativer

- Dersom det er ulovlig, vil jeg si det til ham. Og gjett hva han kommer til å gjøre da. Han kommer til å spørre hva om er lovlig.

- Deretter vil vi komme med alternativer, en kombinasjon av disponible ressurser, for å svare på den aktuelle situasjonen, forklarte generalen.

På spørsmål om hva som kan gjøre en ordre ulovlig, trakk Hyten fram fire prinsipper som regulerer væpnet konflikt: nødvendighet, proporsjonalitet, skillet mellom stridende og sivile og å unngå av unødvendig lidelse.

- Den som utfører en ulovlig ordre, havner i fengsel og kan bli sittende der livet ut. Det gjelder bruk av alt fra håndvåpen til atomvåpen.

Uinnskrenket

Det er særlig den spente situasjonen på Koreahalvøya og den tilhørende ordbruken som har skapt bekymring hos flere politikere i USA.

Trump har tidligere truet Nord-Korea med «ild og vrede» og har omtalt Kim Jong-un som «rakettmannen».

Tidligere i uka debatterte Senatet hvor grensen går for presidentens makt til egenhendig å beordre et atomangrep. Både senatorene og eksterne eksperter er enige om at presidenten har uinnskrenket myndighet til å forsvare landet mot et pågående eller umiddelbart forestående atomangrep, men ekspertene påpeker at det ikke finnes noen klar definisjon av det sistnevnte begrepet.

(NTB)