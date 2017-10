Åtte døde og flere skadde etter at bil kjørte ned sykkelvei i New York

SISTE: Borgermesteren i New York sier angrepet var terror. Åtte personer er omkommet.

Dagbladet): Flere personer er drept, og ytterligere flere skadd i et terrorangrep på Manhattan i New York. Det kom først melding om skyting, men politiet bekrefter nå at en bil har kjørt ned en gang- og sykkelvei.

Flere personer ble truffet, før bilen til slutt kolliderte med en annen bil. Bilder fra åstedet viser at bilen, en pick up-truck, har betydelige skader i front.

Borgermesteren i New York orienterte på en pressekonferanse rundt klokka 22.30 at dette var et terrorangrep. Han sier videre at åtte uskyldige mennesker har mistet livet.

- Dette er en veldig smertefull dag. Det er en tragedie, sier borgermester Bill de Blasio.

- Her var det en enkeltperson som ønsket å skade og skremme andre mennesker. Det er ingen beviser som tyder på at det var større planer, sier New York-guvernør, Andrew Cuomo, som tror 29-åringen handlet alene.

Kjørte ned fotgjengere og syklister

Gjerningspersonen skal ha kjørt ned en travel sykkelvei nær World Trade Center.

«Tidligere i dag beveget et kjøretøy seg inn på sykkel- og gangstien ved West Street, noen få kvartaler nord for Chambers Street. Kjøretøyet kjørte inn i flere mennesker på veien. Flere er døde og et større antall er skadd», skriver politiet i New York på

«Bilen fortsatte sørover, før den traff et annet kjøretøy. Den mistenkte forlot bilen og truet folk rundt med falske skytevåpen, før han ble skutt av politiet».

En 29 år gammel mann er pågrepet.

Politiet leter ikke etter andre gjerningsmenn. De rykket kvart på ett lokal tid ut etter meldinger om skyting. Politikilder sier til Reuters at hendelsen etterforskes som terror.

Ifølge politikildene har vitner fortalt at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar», «Gud er stor» på arabisk.

Meldinger om påkjørsel

Witness describes what he saw in Lower Manhattan pic.twitter.com/Fm3wdrkb10 — Myles N. Miller (@MylesMill) October 31, 2017

Et vitne skal ha fortalt at et kjøretøy kjørte nedover en populær sykkelvei og traff fotgjengere og syklister, skriver

Politiet i New York bekrefter dette. Gjerningspersonen skal så ha gått ut av bilen, ropt og avfyrt det som vitner trodde var en pistol, men som viste seg å være falskt våpen.

Vitner melder om en rekke personer som blør etter å ha blitt kjørt på.

Bilen kolliderte så med en buss fra Stuyvesant High School. To voksne og to barn ble skadd.

Kjøretøyet skal ha kjørt lengre enn ti gater nedover den travle sykkelveien, før sjåføren skal ha blitt skutt av politiet og pågrepet.

- Han haltet da han kom ut av bilen, og begynte å skrike. Da begynte masse folk å løpe, mens de ropte: han har en pistol, han har en pistol, sier et vitne overfor ABC News.

- Jeg så en bil krasje, så jeg løp mot brua. Da jeg kom fram, så jeg en person med to våpen. Han løp rundt, og noen løp etter ham. Så hørte vi fire skudd, før vi begynte å løpe, sier et vitne på stedet til det lokale mediet PIX 11s reporter på åstedet.

Folk bes holde seg unna

Skuddløsningen skal ha rammet nært West Street og Chambers Street. Folk bes om å holde seg unna West Street-området, opplyser politiet. Den delen av West Street som er mellom der veien møter henholdsvis Barclay Street og Christopher Street.

Årsaken er den pågående etterforskningen i etterkant av hendelsen.

Saken oppdateres

PHOTO: Scene of incident in lower Manhattan, where multiple people are injured pic.twitter.com/RH4QycdGA1 — NBC News (@NBCNews) October 31, 2017