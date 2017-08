Åtte skadd i knivangrep i Russland - mann skutt og drept av politiet

(Dagbladet): Det var i 11-tida lokal tid at den antatte gjerningsmannen skal ha gått løs med kniv i den russiske byen Surgut.

Omtrent klokka 11.20 ble mannen skutt og drept av politiet. Mannen skal være identifisert, og politiet skal etterforske saken videre for å finne ut av gjerningsmannens motiv, skriver Daily Mail.

Videre opplyser de om at ingen av de åtte skadde skal være drept, og at de nå får medisinsk behandling. Ifølge de regionale myndighetene skal tilstanden til to av de sårede være alvorlig, skriver NTB.

Videre opplyser NTB om at Surgut har om lag 300.000 innbyggere og ligger i et område med mye oljeindustri.