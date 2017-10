Bankranere kjørte av veien i Rendalen, og stakk av til fots

(Dagbladet): Sparebank 1 i Rendalen ble ranet mandag morgen.

SISTE: Klokka 10.25 opplyser politiet at to personer er pågrepet øst for Åkrestrømmen, ved et grustak, med bistand av helikopter.

Det ble først meldt at en bankansatt var bortført, men det ble senere avkreftet av politiet.

Stakk av

Ranet skjedde ifølge Aftonbladet, som først omtalte saken, tidlig i morges i en bank i Rendalen kommune i Hedmark, nær grensa til Sverige.

Det bekrefter også operasjonsleder Atle Von Obstfelder ved Hedmark-politiet:

- Klokka 07.58 vi en melding om en observasjon av en gjerningsmann med maske i Sparebank 1 i Otnes. Der har gjerningsmenn truet en ansatt til å åpne banken før åpningstid, sier Obsfelder til Dagbladet.

- Deretter stakk ranerne av i en rød eller burgunderrød Opel Astra, som hadde påklistret falske, svenske registreringsnumre, sier Obsfelder.

Kjørt av veien

Politiet mener de to ranerne kort tid etter kjørte av veien med denne bilen.

- Bilen har kjørt av veien på riksvei 3 på Åkerstrømmen. Vi har to gjerningspersoner som vi ikke har kontroll på i området, sa Obsfelder til Dagbladet i morges.

- Mener dere de har kjørt av veien med uhell?

- Ja, de har ikke kjørt frivillig av der. Vi har også vitnebeskrivelser på dette.

Politiet tror de to ranerne nå beveger seg til fots i området.

Han legger til at politiet på nåværende tidspunkt ikke vet om ranerne fikk med seg noe fra banken.

Ingen skadd

Stabssjef, Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen skrev i en pressemelding tidligere at etterforskningen er i gang og at de avhører vitner på stedet.

Politiet har mange patruljer i området.

- Politihunder og helikopter brukes i søket. Politiet har bistand fra svensk politi.Ingen er fysisk skadet i forbindelse med ranet, skrev Teigen.

Kriseteam

Konserndirektør for kommunikasjon i Sparebanken 1, Siv Stenseth forteller Dagbladet at de nå holder på med å kartlegge situasjonen.

- Jeg kan bekrefte at det har vært en ranssituasjon og at vi har sendt et kriseteam opp til banken, sier Stenseth til Dagbladet.

- Hva gjør dere for de ansatte nå?

- Et kriseteam på vei, og de ansatte vil bli ivaretatt av kriseteamet. Kriseteamet og lederne vil håndtere situasjonen som de skal, også orienterer vi de øvre ansatte fortløpende. Det viktigste nå er å ivareta de som er omfattet av ranssituasjonen.

- Er det en stor filial?

- Otnes i Ytre Rendal. Det er en liten filial, med kun to ansatte som bemanner kontoret.

Otnes er et tettsted ved Lomnessjøen i Rendalen kommune i Hedmark. Tettstedet hadde 276 innbyggere per 1. januar 2016, og ligger 16,5 kilometer sør for kommunesenteret Bergset og omtrent 29 kilometer nord for Koppang.

Dagbladet følger saken.