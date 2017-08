Bannon vil «gå i krigen» for Trump, men sier at presidentskapet snart er over

(Dagbladet): Steve Bannon, Donald Trumps sjefstrateg, ble fredag kveld ferdig i Det hvite hus.

I hans første kommentar til pressen som arbeidsledig sier han at han er villig til å «gå i krigen» for Trump.

- Hvis det er noen forvirring, la meg være klar: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere - i Kongressen, i media og i næringslivet, sier Bannon til Bloomberg.

At Bannon er ferdig i Det hvite hus, kom bare fem dager etter at New York Times skrev søndag om hvordan Trump i lengre tid har vurdert å sparke Bannon. Under en pressekonferanse tirsdag beskrev Trump ham som «en god mann» og slo fast at han «ikke er rasist», men kom ikke med noen større tillitserklæring.

- Presidentskapet er over

Men fredag, få timer etter han første kommentar til Bloomberg, sier den tidligere sjefstrategen til det konservative tidsskriftet The Weekly Standard at han ikke har tro på at Trumps periode ved makta vil vare så veldig lenge.

- Presidentskapet vi kjempet for, og vant, er over, sier han til nettstedet.

Bannon forteller at Trump fortsatt har støtte internt, og at de vil «få noe ut av Trumps presidentskap», men sier at Trumps periode som president snart er over.

- Presidentskapet er over. Det vil bli noe annet. Det kommer til å bli mange kamper, og det vil bli gode og dårlige dager, men presidentskapet er over, sier han til nettstedet.

- Vil støtte presidenten

Bannon har hatt stor innflytelse i Det hvite hus og kom fra stillingen som redaktør for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart før han kom inn i politikken. Han var også Trump-kampanjens valgkampsjef.

Blant annet skal Bannon ha fått gjennom saker som det omstridte innreiseforbudet for borgere fra seks muslimske land og beslutningen om å trekke USA ut av Parisavtalen.

Kilder forteller til Washington Post at Bannon skal ha fortalt sine medarbeidere at dersom han sluttet, var han redd for at den konservative og populistiske bevegelsen som løftet Trump i kampanjen vil bli utvannet.

Kilder nær Bannon sier til den anerkjente avisa at de forventer at han fortsetter å være lojal mot Trump, noe som Bannon imidlertid selv bekrefter når han sier at han er villig til å «gå i krigen for Trump».

- Han vil støtte presidenten, enten han er på innsiden eller utsiden, sier en kilde nær Bannon, som ønsker å være anonym, til Washington Post.

Steve Nunberg, en tidligere venn av Trump og Bannon, sier til Politico at den indre sirkelen mister et bånd til administrasjonen som de aldri vil få tilbake.

- I dag er en dårlig dag for bevegelsen og presidentskapet, sier Nunberg til nettstedet.

Rett i ny jobb

Den kontroversielle politikeren skal imidlertid ikke være arbeidsledig så veldig lenge.

Politico skriver at Bannon returnerer til Breitbart igjen.

- Den nasjonalist-populistiske bevegelsen ble styrket i dag. Breitbart fikk en toppleder med fingeren på Trump-politikkens puls, sier nyhetsredaktør Alex Morlow i en uttalelse.

Hvor godt planlagt det har vært at Bannon skal tilbake til Breitbart er ikke kjent, men ifølge Politico skal den tidligere sjefstrategens avgang ha vært planlagt noen dager.

Nettstedet skriver at Bannon skal ha fortalt til medarbeidere at det klødde i fingrene etter å returnere tilbake til livet utenfor Det hvite hus.

Onsdag skal Steve Bannon ha vært i flere møter med milliardæren Robert Mercer, som blant annet skal støttet Breitbart økonomisk og Brannons politiske prosjekter tidligere.

Snakket om Bannon

Søndag forrige uke sa Anthony Scaramucci, tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, i et intervju med ABC News at Breitbart har innflytelse i Det hvite hus og at det har en negativ påvirkning på presidenten.

I intervjuet snakket Scaramucci, som fikk sparken etter bare ti dager, at enkelte personer i Det hvite hus motarbeider presidenten og at Trump trenger flere som er lojale mot ham. Siden Trump ble presidenten, har mye informasjon blitt lekket til pressen.

- Jeg tror presidenten vet hva han skal gjøre med Steve Bannon, sa han og fortsatte:

- La det være opp til presidenten. Det er hans avgjørelse, men til slutt vil han finne ut hvem i Det hvite hus som lekker informasjon til pressen. Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser, sier Scaramucci.

Programleder i ABC News George Stephanopoulos spør om det er Bannon som lekker informasjon til pressen. Da sier den tidligere kommunikasjonssjefen «vel, ja» før han sier «jeg foretrekker å la presidenten ta avgjørelsene selv».