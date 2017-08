Bare 30 sekunder etter at Jared gikk, brøt kaoset ut. Det var siste gang Heidi så sin ektemann i live

(Dagbladet): 15 personer har til nå blitt bekreftet omkommet etter terrorangrepene i og utenfor Barcelona på torsdag.

En av de som mistet livet var 42 år gamle Jared Tucker fra California i USA. Nå forteller hans kone, Heidi Nunes-Tucker, om hva som skjedde den skjebnesvangre ettermiddagen.

Tok bare sekunder

I et intervju med amerikanske NBC News forteller hun at de hadde reist til Barcelona for å besøke en venn.

De var på vei til stranda da de ble enige om å stoppe på La Rambla for å ta et glass sangria på en fortauscafé.

Jared fortalte henne at han bare skulle finne et toalett, men det skulle bli de siste ordene de utvekslet. 30 sekunder senere raste den hvite varebilen nedover gågata, og alt var fullstendig kaos.

- Det skjedde like etter at han forsvant. Folk løp rundt og ropte og skrek, sier hun.

Heidi begynte å lete etter ektemannen, men kunne ikke finne ham. Hun forteller at hun på et tidspunkt så et bilde av at han lå på bakken og mottok førstehjelp. Dette ga henne håp, men ikke lenge etter ble hun ført til en lokal rettsbygning av politiet, og her ble hun overbragt den triste nyheten om hennes manns bortgang.

- Mitt livs kjærlighet

I intervjuet forteller hun at Jared var hennes livs kjærlighet, og at hun ikke klarer å se for seg hvordan det vil være å leve uten ham.

- Jeg hadde funnet min person, mitt livs kjærlighet. Det var tydelig for alle som så oss og kjente oss. Jeg vet ikke om man finner sånn kjærlighet igjen, og jeg vet ikke om jeg vil det, sier Heidi Nunes-Tucker.

Så langt har elleve av de tolv personene politiet mener står bak angrepet blitt redegjort for. Fire personer er arrestert, to døde i en eksplosjon dagen i forveien og fem personer ble skutt og drept av politiet i en skuddveksling torsdag kveld.

Younes Abouyaaqoub (22), som mest sannsynlig satt bak rattet i varebilen, er fremdeles på frifot. Nunes-Tucker sliter med å forstå hvorfor det som skjedde skjedde.

- Det er vanskelig å ikke være sint. Det er forvirrende, og jeg skjønner ikke hvorfor noen vil skade andre personer på den måten. Hvorfor vil de skade fremmede? Hvorfor vil man skade noen i det hele tatt?

Nunes-Tucker er lærer, og skolen der hun jobber har nå startet en innsamlingsaksjon i hennes navn. Så langt har det kommet inn nesten 30 000 kroner fra hele verden.

Skuddveksling

I tillegg til de 15 personene som mistet livet i angrepet er hele 130 personer skadd, men dersom politiets teorier stemmer kunne dette tallet vært langt høyere.

De fem mennene som seint torsdag kjørte over fotgjengere med en Audi A3 hadde ikke planer om bilangrep. Etter planen skulle de ta seg ut av bilen og knivstikke og øksedrepe alle på deres vei på den folkerike strandpromenaden.

Det opplyser kilder tett på etterforskningen til den spanske storavisa El Pais. Terroristene skal også ha valgt å gjennomføre angrepet seint på kvelden da mange turister var ute i gatene.

Politiet skal ha blitt oppmerksomme på bilen da den kjørte gjennom flere veisperringer. Politiet la seg på hjul og klarte å stoppe og konfronterte terroristene utenfor en båtklubb.

Der oppsto det en skuddveksling, og en politimann drepte på egenhånd fire av terroristene. Den femte mannen ble skutt senere like ved strandpromenaden og døde seinere av skadene.

Sagrada Familia

Også angrepet i Barcelona kunne ha gått enda verre om terroristenes antatte planer hadde slått til.

Ifølge lokalavisa El Español var den verdenskjente katedralen Sagrada Familia, gaten La Rambla og Barcelonas havn blant målene. Sagrada Familia ble påbegynt i 1882 og er et symbol på kristendommen i Europa. Søndag var den rammen for en sørgegudstjeneste hvor Spanias konge og dronning deltok.

Katedralen hadde 4,5 millioner besøkende i 2016, mens rundt 20 millioner mennesker besøker området i året.

Etter planen skulle angrepene utføres med eksplosiver, men planene skal ha blitt spolert da huset de brukte som bombefabrikk og som var stedet hvor angrepene ble planlagt - gikk i lufta