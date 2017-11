PATERSON (Dagbladet): 29 år gamle Sayfullo Saipov er gjerningsmannen som drepte minst åtte mennesker og skadet elleve alvorlig på Manhattan i New York tirsdag kveld. Nabolaget hvor han bodde i Paterson i New Jersey er rystet.

- Jeg kan ikke fatte det. Dette er grusomt, sier naboen Altana Dimitrovska til Dagbladet og rister på hodet.

Hun og ektemannen står på trappa utenfor leiligheten sin. Like bak er døra inn til leiligheten der Saipov bodde med kone og to barn. På gårdsplassen står barnevogner og leker som vitner om at det bor flere barnefamilier i bygget.

- Jeg så ham mandag da han tok barna til skolen. Vi pleide å si hei. Han tok barna til skolen hver dag, forteller Dimitrovska.

Hun og ektemannen, som opprinnelig er fra Makedonia, har bodd i Patterson i drøyt ti år.

- Trivelig nabolag

- Dette er et trivelig nabolag. Vi sier hei til naboene, og barnebarna mine lekte med barna hans. Vi ante aldri at noe var galt, sier Dimitrovska.

Hun forteller at Saipov jobbet, mens kona var hjemmeværende. Ifølge politiet jobbet Saipov som sjåfør for Uber. Saipov og kona giftet seg i 2013 da han var 25 år og hun 19 år, ifølge CNN.

- Vi kjente dem ikke godt, men så dem ganske ofte. De hadde også andre venner på besøk ganske ofte, sier Dimitrovska.

Paterson er et nabolag noen mil fra Manhattan der Saipov gikk til angrep, i det amerikanske myndigheter beskriver som en terrorhandling. Den antatte gjerningsmannen Sayfullo Saipov skal, ifølge politiet, ha blitt radikalisert i USA og skal ha planlagt angrepet i flere uker.

- Dette gjorde han på vegne av IS, sier John Miller ved politiet i New York på en pressekonferanse.

- Stanset krangel

Brødrene Carlos (23) og Angel (26) Batista bor to hus bortenfor Saipov.

- De siste tre ukene så jeg en lastebil fra Home Depot utenfor huset hans. Jeg vet ikke om det var den samme som ble brukt i angrepet, men den var helt lik, forteller Carlos til Dagbladet.

Han forteller også at han ofte så Saipov ikledd treningsklær mens han tøyde ut utenfor leilighetsbygget sitt.

- For et halvt år siden kjørte jeg motorcross-sykkelen min fram og tilbake i gata seint på kvelden. Det bråket litt, og to av vennene til den mistenkte sto utenfor huset hans og vinket meg bort til dem. På aggressivt vis ba de meg om å slutte. Jeg svarte frekt tilbake og vi begynte å krangle. Da kom den mistenkte ut og stanset krangelen, forteller Carlos.

Han forteller at han ofte så Saipov sammen med de to samme vennene.

- De var på hans alder og så ut til å være på hans alder. De snakket også sammen med ham på et språk jeg ikke kan. Jeg så dem ganske ofte sammen med den mistenkte, men jeg hadde ikke noe med noen av dem å gjøre utover den krangelen, sier Batista.

- Hjerteskjærende

Natt til onsdag kom imidlertid en svær konvoi av FBI-biler til leilighetsbygget hvor Saipov, ifølge Dimitrovska skal ha bodd i litt over ett år. De saumfarte bygget og området rundt. Paterson er et lokalsamfunn med mange innvandrere fra hovedsakelig muslimske land. Saipov, kom til USA i 2010 fra Usbekistan. Før han flyttet til nabolaget, skal han ha bodd i Florida og Ohio.

Like bak leiligheten ligger moskeen, Omar, hvor Saipov, hevder at han gikk. Men medlemmer i moskeen avviser at de noensinne har sett ham.

- Dette er fryktelig overraskende og tragisk. Verken jeg eller noen andre jeg kjenner har sett ham. Men moskeen har en åpen dør for alle som vil komme inn og be, så jeg kan ikke utelukke at han har vært her. Som nykommer i lokalsamfunnet er det ofte moskeen du oppsøker først, sier Rami Elhelw til Dagbladet.

Han forteller at lokalsamfunnet er i sjokk.

- Du våkner opp og ser moskeen din på TV, er hjerteskjærende. Jeg mener vi må forstå dette utfra et mentalt perspektiv. Vedkommende var ikke ved sine fulle fem, etter min mening, sier Elhelw.

Fredelig

Tirsdag kjørte Saipov, ifølge politiet, en lastebil han hadde leid hos Home Depot nedover en sykkelvei på nedre Manhattan før han krasjet inn i en skolebuss. Videoer fra øyenvitner viser hvordan han så klatrer ut av bilen bevæpnet med luftgevær og paintball-gevær. Der blir han skutt av en politimann. Deretter blir han sendt til sykehus.

Ifølge NBC News har ikke Saipov vist noen form for anger etter angrepet.

Ken Abuassab leder American Arab Civic organization i New Jersey. Han bor selv i Paterson og oppsøkte onsdag Saipovs nabolag.

- Handlingene hans har ingenting med islam å gjøre. Islam er en religion som handler om fred. Dette er også et fredelig nabolag. Vi kommer hit for å be, sier Abuassab til Dagbladet og peker på moskeen i bakgrunnen.