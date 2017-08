Beboere på gamlehjem i Texas ble sittende i flomvann mens de ventet på å bli reddet

(Dagbladet): Nedbøren som følger orkanen «Harvey», har påført Texas og særlig området rundt Houston det NWS (det amerikanske meteorologiske instituttet) kaller «en katastrofal flom» av historiske dimensjoner. Over 2000 er blitt reddet så langt, mens fem dødsfall er meldt.

Need help asap emergency services please RETWEET pic.twitter.com/LesxeaIHNm — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) August 27, 2017

Også byen Dickinson, som ligger mellom Houston og kystbyen Galveston, er hardt rammet av flommen. I dag har et bilde som oppgis å være fra gamlehjemmet La Vita Bella, gått viralt på sosiale medier. Det viser eldre som sitter i vann til over midja på et rom.

Bønn om hjelp

Lokalavisa Galveston County Daily News gjengir bildet. De oppgir at det stammer fra Twitter-kontoen til Timothy J. McIntosh, som er forfatter med fire utgitte bøker. Han postet bildet flere ganger, med en bønn om hjelp:

«Trenger hjelp så fort som mulig - nødetater, vær så snill og retvitre!» lyder en av meldingene hans.

Dickinsons koordinator for nødarbeidet, David Popoff, bekrefter overfor Galveston County Daily News at 15 eldre ble evakuert fra La Vita Bella.

- Vi fløy ut bestemødre og bestefedre, sier han til avisa.

McIntosh postet seinere: «REDDET! Takk til heimevernet og Galveston bys nødmannskaper.»

Ekte

McIntosh og kona bor i Florida, og forfatteren oppgir at La Vita Bella eies av svigermoren, Trudy Lampson, som tok bildet og sendte det til dem.

- Hun sa det var en katastrofe, og at de håpet heimevernet ville komme, sier Kimberly McIntosh til lokalavisa.

Flere Twitter-brukere stiller seg skeptiske til om bildet kan være ekte, men naboer bekrefter at vannivået er så høyt som avbildet. Dessuten samsvarer interiøret med bilder fra La Vita Bellas Facebook-side.

Paul Rodgers, som for noen dager siden postet et bilde av sin mor på hjemmet, responderer i kommentartråden på flombildet og opplyser at «alle damene er i sikkerhet».