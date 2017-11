Bekymret over at «ustabile» Trump har tilgang på over 2000 atomstridshoder

(Dagbladet): Skal USAs president ha muligheten til å fyre av en atombombe når han vil? Det spørsmålet skal den amerikanske Kongressen forsøke å finne svar på, for første gang på over 40 år.

Til president Donald Trumps disposisjon er det akkurat nå i underkant av 2000 atomstridshoder utplassert på ulike steder i verden, som Dagbladet tidligere har beskrevet. I tillegg kommer rundt 4000 som er plassert på lager, ifølge Time Magazine.

Noen sitter på toppen av raketter nedgravd i bakken i Montana, Nord-Dakota, Wyoming, Nebraska og Colorado. Andre er båret av ubåter som patruljerer Nord-Atlanteren og det vestlige Stillehavet. Andre er igjen klare til å bli lastet om bord på fly i flere europeiske land.

Noen av disse kan bli skutt ut i løpet av minutter på presidentens ordre, og treffe mål over alt i verden i løpet av en halvtime med over tjue ganger den eksplosive kraften det var i bomba som ble sluppet over Hiroshima. Presidenten kan gjøre dette uten å konsultere Kongressen, uten å sjekke dette med Høyesterett.

Lover «ild og vrede»

Slik har det vært siden starten på atomalderen og den kalde krigen. Amerikanernes kanskje viktigste begrunnelse for at makten skulle ligge hos én person, har vært at de må kunne svare umiddelbart på et angrep fra en fiendtlig nasjon.

Det er imidlertid stadig flere som begynner å stille spørsmål ved om USAs president skal ha denne makten. Spesielt etter at Donald Trump overtok makta.

Diskusjonen har heller ikke roet seg ned etter Trumps gjentatte trusler om å angripe Nord-Korea, dersom landet skulle foreta noen «ukloke valg».

- Militære løsninger er nå på plass, siktet inn og ladet, om Nord-Korea skulle gjøre ukloke valg. Vi håper at Kim Jong-un finner en annen utvei, skrev Trump på Twitter i sommer.

Siden har de gjensidige truslene fra Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un haglet fram og tilbake, i det mange eksperter har omtalt som en livsfarlig ordkrig.

Etter at Washington Post omtalte landets angivelig vellykkede produksjon av små stridshoder egnet til kjernefysisk krigføring, hadde Trump følgende å si:

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før.

- Ustabil

Tirsdag startet Kongressens undersøkelse av presidentens autoritet til å beordre et atomangrep. Det er første gang på over 40 år Kongressen har gjennomført en slik høring.

- Vi er bekymret for at presidenten er så ustabil, så flyktig og at han har en prosess for å fatte beslutninger som er så quijotisk at han kan beordre et atomvåpenangrep som er langt utenfor amerikanske sikkerhetsinteresser, innledet senator Chris Murphy, en Demokrat fra Connecticut som er med i panelet.

Høringen som blir gjennomført av Senatets utenrikskomité har fått den passende tittelen «Autoritet til å beordre bruken av atomvåpen». Politikere fra begge de store partiene i USA har ytret bekymring.

Panelets republikanske leder, Bob Corker, advarte forrige måned om at presidentens skjødesløse kommentarer overfor andre nasjoner og deres ledere «kan føre USA inn i 3. verdenskrig».

Vet ikke hva som vil skje

Under høringen tirsdag ønsket senatorer også å finne ut nøyaktig hva som vil skje dersom presidenten beordrer et atomangrep.

Robert Kehler, en tidligere general i luftforsvaret og tidligere leder av US Strategic Command, sa at han i sin tidligere rolle ville ha fulgt presidentens ordre «så lenge ordren var lovlig». Kehler sa imidlertid at dersom han var usikker på om angrepet ville være lovlig, så måtte han ha forhørt seg med sine rådgivere.

Under visse omstendigheter, forklarte han; «så ville jeg ha sagt at jeg ikke er klar til å gjennomføre angrepet».

- Hva ville skjedd da? spurte Ron Johnson, en senator fra Wisconsin.

- Jeg vet ikke, innrømmet Kehler, ifølge BBC.

- Ikke noe skjer automatisk

Kommandokjeden ved beordring av et atomangrep holdes strengt hemmelig, men det er antatt at enhver som protesterer på presidentens ordre vil bli umiddelbart avskjediget - og det finnes ingen absolutte sikkerhetsmekanismer som kan stoppe presidenten fra å starte en atomkrig.

Men det er ikke slik at presidenten kan trykke på en knapp og med det sende av gårde en rekke missiler mot et annet land.

- Dette er et system som kontrolleres av mennesker ... ikke noe skjer automatisk, sa Kehler.

Han sa samtidig at selv om presidenten har konstitusjonell myndighet til å beordre at atomangrep, vil en slik beslutning inkludere «vurdering, gjennomgang og konsultasjon mellom presidenten og sentrale sivile og militære ledere, etterført av eventuell gjennomføring fra de militære styrkene».

- Dersom militæret mottar en ulovlig ordre, så er militæret forpliktet til å nekte å følge den, sa han videre.

Peter Feaver, som er professor i politisk vitenskap ved Duke-universitetet, sa under høringen at en ordre om atomoppskyting vil måtte vurderes nøye før den blir gitt.

- Systemet er ikke en knapp, som presidenten ved et uhell kan lene seg på og dermed umiddelbart fyre av missiler, slik jeg tror enkelte mennesker frykter at det er, sa han ifølge CNN.

- Presidenten kan ikke selv trykke på en knapp og få missiler til å fly. Han kan bare gi en godkjent ordre, som andre vil følge - og så vil missilene fly, sa han videre.