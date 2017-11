Ber politiet om hjelp til å håndheve kjøring på Karl Johans gate

KARL JOHANS GATE (Dagbladet): Allerede i kveld starter arbeidet med å terrorsikre Karl Johans gate. Tunge blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter skal settes ut i paradegaten.

I tillegg strammes det inn på håndhevelsen av tidene for varelevering. På hverdagene skal varelevering skje mellom midnatt og klokka 11.00 på hverdager og fram til 09.00 i helgene.

I pressemeldingen fra Raymond Johansen går det fram at Oslo kommune har sendt et brev til politiet der det bes om bistand til strengere håndhevelse av regelverket.

Da Dagbladet besøkte Oslo sentrum i ettermiddag, kjørte flere varebiler og annen tung transport på Karl Johans gate uten at det ble tatt grep fra politiet, som var til stede med en patruljebil.

- Det er ingen tvil om at reglene ikke blir overholdt. Heller ikke dette med å forlate biler med tenningen på og dørene ulåst. Dette gjør vi noe med nå, sier byrådsleder Raymond Johansen, som kommer til å stille krav til både butikker og de som leverer varer om at reglene følges.

Treigt

Daniel Møller (29) er på jobbreise fra Kristiansand der han jobber i kommunen og observerte trafikken i gågata

- For litt siden kjørte det forbi en en søppelbil på Karl Johans gate. Det er ganske åpent rundt her. Hvis noen har ondt i sinne, så kan de gjøre det her, sier Møller.

- Det går for treigt å sikre Karl Johans gate. Jeg vet at slike tiltak kan ta tid. Det går på hvor mye man skal sikre og kostnader, men de mest utsatte stedene burde sikres, sier Møller, som etter alle hendelsene i Europa og nylig i New York, har terrorangrep i bakhodet.

Ny trusselvurdering

Hvorfor har det tatt lang tid å sikre Karl Johansgate?

- Vi har opplevd et terroranslag i 2011. Etter 2011 ble det laget en gate- og sikringsplan som kom i 2014. Et år før vi flyttet inn i byrådskontorene. Før den tid var mye av arbeidet rettet inn mot sikring av offentlige bygg. Der har arbeidet kommet langt. Arbeidet rundt det nye regjeringskvartalet er en del av det, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagbladet.

- Siden har vi sett en økende utvikling der befolkede områder er terrormål. Det har vi sett i Nice, Stockholm, London og Berlin. Da PST leverte en oppdatert trusselvurdering i høst, kom det fram at det kunne komme et nytt terrorangrep også mot Norge. Det førte til at jeg har satt ned en gruppe av kommunale etater i nært samarbeid med politiet, der vi har foreslått risikoreduserende tiltak. Noen vil si at det er for seint, men vi setter i gang med tiltakene i natt, sier Johansen.

Byrådslederen sier at hensynet til varelevering, nødetater og handel har vært viktige faktorer i vurderingene som er gjort.

Integrert

Nikolai Skottnes er på besøk fra Bergen. Når Skottnes får spørsmål om hva han synes om terrorsikring av Karl Johan i dag, ser han seg rundt.

- Her er alle tverrgatene åpne. Jeg tenker det er for dårlig i Norges største gågate, sier Nikolai Skottnes.

Han mener det er naturlig å minske trafikken på et slikt sted og foreslår at strukturen på varelevering endres slik at butikken kan ta i mot varer andre steder enn på Karl Johan.

- I Bergen er sykkelveien effektivt sikret for biler. Det skaper litt kaos i byen, sier Skottnes.

Ifølge pressemeldingen fra byrådslederens kontor i Oslo kommune skal det også utplasseres hindringer ved Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata, men ifølge Raymond Johansen vil ikke tverrgatene sperres i første omgang.

- Det er viktig at vi får gatemøbler designet slik at sikringstiltakene er en integrert del av byen. Elementer skal også kunne flyttes på i forbindelse med store arrangementer som 17. mai. Vi kan aldri garantere oss mot terror, men vi kan iverksette forebyggende og riskioreduserene tiltak, sier Raymond Johansen, som selv vil være ute for å overse starten terrorsikringa av Karl Johans gate i kveld.

Frykt

Varkaran Singh (20) fra Drammen og Justin M’Baya (19) fra Oslo synes tiltaket til Oslo kommune virker fint.

- Det blir tryggere, sier Singh

- Slike tiltak kan også skape frykt og gjøre folk reddere, sier M’baya.

20-åringen forteller at bomba som gikk av på flyplassen i Brüssel i 2016, gikk av dagen etter at han hadde vært på samme sted. Hendelsen gjør at han har terror høyere oppe i bevisstheten.

- Terror kan skje når som helst og hvor som helst, sier Justin M’baya.

Varkaran Singh etterlyser myndigheter som er flinkere til å planlegge og gjennomføre planene.

- Det hjelper ikke å fikse på problemet etter at skaden har skjedd, sier Singh.

Ikke enig

- Jeg er uenig i at tiltakene skaper frykt. Dessverre så er det mange som har vent oss til at terror er en del av virkeligheten. Vi skal ikke være en nasjon som er redde. Vi skal eie gata selv og ikke gå terroristenes ærend. Jeg kan forstå at folk føler frykt i den tiden vi lever i, men å sette opp blomsterkasser som risikoreduserende tiltak tror jeg er klokt å gjøre, sier Johansen.

- Det er mye verre å ikke ha gjort tiltak, også skjer det noe, sier Raymond Johansen.

En annen som ofte spaserer på Karl Johans gate er Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre som kommer hastende forbi på vei til Stortinget.

- Oslo er bra i dag og kommer til å være bra i morgen. Blomsterkassene er vennlige ansikt, og vi ønsker en åpen og samtidig trygg by, sier Jonas Gahr Støre.

Støre vil ikke kritisere Oslo kommune for å ha brukt for lang tid på å terrorsikre paradegata midt i Oslo.

- Her har det vært løpende dialog mellom PST og byen og jeg har full tillit til at de ansvarlige tar sikkerheten på alvor, sier Støre.