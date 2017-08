Bergingsbil stoppet på Svinesund med 141 000 sigaretter i «hemmelig rom»

(Dagbladet): Søndag kom en polskregistrert bergingsbil kjørende på E6 ved Svinesund. To personer på henholdsvis 39 og 32 år fra Ukraina satt inne i bilen.

- En sigaretthund markerte på bergingsbilen. I et hemmelig rom i gulvet, ble det funnet sigaretter, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen, ved grensekontrollseksjonen Svinesund.

Bilen var av typen bergingsbil med lasteplan bak. Bilen ble skannet og det ble oppdaget uregelmessigheter i gulvet på lasteplanet.

Der fant tollerne i alt 141 140 sigaretter. Tollbeslaget utgjør 459 000 kroner i avgifter, skriver tolletaten på sin nettside.

Bergingsbil

Grensekontrollseksjonen har sett mye forskjellig, men denne gangen reagerte de på kjøretøyer som ble brukt.

- Vi har sett liknende, men ikke ofte i den typen kjøretøy, sier Fredriksen.

Sjåføren og passasjeren av bilen ble brakt inn til politiet, og sigarettene ble beslaglagt.

- Å bruke bergingsbil er en måte å prøve å få det gjennom kontrollen på for å virke mer troverdig. Det er helt klart noe man bruker for å tro at det ikke skal bli oppdaget, sier Fredriksen.

Hun forteller videre at narkotika og sigaretter blir forsøkt smuglet inn i landet på alle slags måter.

- Det er ingen sted i et kjøretøy hvor de ikke gjemmer. Det kan være inni støtfangere eller hemmelige rom.

Skulle til Bergen

Smuglerne fortalte tollerne at de skulle til Bergen å hente som bil de skulle ha med seg til Polen.

Det som skulle være en Bergenstur, endte i avhør hos politiet.