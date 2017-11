- Besøkte Shakespeares fødested hver søndag

(Dagbladet): al-Qaida-leder Osama bin Ladens turer til Shakespeare fødested overbeviste ham om at vesten var «dekadent», skriver The Guardian.

CIA har frigitt dokumenter og videoer som de fant i bin Ladens skjulested i Abbottabad i Pakistan da de raidet det etter han ble drept i 2011.

Skrev dagbøker

I dokumentene bekreftes det at Osama bin Laden reiste til vesten - flere ganger. Første gang var da han var 13 år og i årene som fulgte skal han ha oppholdt seg mye i Storbritannia for å «studere», skriver avisa. Fra tidligere er det bekreftet at han studerte på universitetet i Oxford.

18 000 av dokumentene er fra mange av hans dagbøker. The Guardian skriver at i en av dagbøkene forteller bin Laden da han besøkte huset til den kjente poeten og skuespillerforfatteren William Shakespeare i Stratford-upon-Avon. Huset ble et museum på 60-tallet.

Avisa skriver at bin Laden «ikke var imponert» av det britiske samfunnet og kulturen da han var i Storbritannia.

- Hver søndag besøke vi Shakespeares hus. Jeg var ikke imponert, og jeg så at det var et samfunn annerledes enn vårt og at det var et moralsk fritt samfunn, skrev han.

Ifølge Store Norske Leksikon knytter man ordet «dekadent» til overforfinelse eller overdådighet.

Fant filmer

- Dagens offentliggjøring gir det amerikanske folk mulighet til å få ytterligere innsikt i planene og metodene til denne terroristorganisasjonen, sier CIA-sjef Mike Pompeo.

Blant annet inneholder arkivmaterialet videoopptak fra Osama bin Ladens sønn Hamza bin Ladens bryllup. Det er også gjort funn som viser at al-Qaidas forsøk på å utnytte den arabiske våren til sin fordel, samt bin Ladens forsøk på å holde dem samlet selv om det var intern uro i terrorgruppa, skriver NTB.

En av beslagene som ble gjort, er bin Ladens PC. Der ble det funnet en dubbede versjon av filmen «Mr. Bean» og episoder av animasjonsserien «Wallace and Gromit», ifølge The Guardian.

CIA skriver i en pressemelding at han også hadde en rekke dokumentarer fra National Geographic. The Independent skriver hadde han også en video om «Charlie bit my finger» og «Tom og Jerry»-filmer.

CIA har ikke offentliggjort alt de fant i skjulestedet hans i Pakistan. Noen av årsakene er av hensyn av nasjonens sikkerhet, pornografi og at de har funnet falske dokumenter.

Det er imidlertid ikke første gangen CIA offentliggjør bin Laden-dokumenter. Ifølge en oversikt på CIAs nettsider ser man at sist de publiserte slike dokumenter var i starten av januar i år.