Bevæpnet mann skal være i forhandlinger med politiet under en gisselsituasjon på restaurant i Barcelona

(Dagbladet): En varebil har kjørt inn i en folkemengde i den travle turistgata La Rambla i Barcelona, i det politiet omtaler som et terrorangrep. Politiet jakter nå sjåføren, som er på frifot.

Mellom 20 og 30 mennesker er skadde, ifølge lokale myndigheter, skriver La vanguardia. To av dem skal være kritisk skadd.

Politikilder sier til El Pais at 13 mennesker skal være døde.

Like etter at varebilen kjørte inn i en folkemengde melder de at lokale medier rapporterer om at to bevæpnet menn skal ha entret en restaurant i forbindelse med hendelsen.

Flere medier rapporterer at det er en pågående gisselsituasjon inne på restauranten. Mannen som har gisler skal være i forhandlinger med politiet, skriver La vanguardia.

Antall gjerningsmenn er ukjent. El Pais skriver at politiet leter etter en mann på 1,70 cm med hvit skjorte og blå striper.

Bekrefter terror

Politiet har undersøkt butikker, restauranter, hoteller i området, og ber folk om å stenge persienner og at ingen går ut i gatene.

Alle tog og undergrunnsbaner i området skal være stengt.

Politiet bekrefter at hendelsen var et terrorangrep, skriver SkyNews.

Politikilder sier ifølge den spanske avisa El Pais at det var en hvit varebil som kjørte mot menneskene. Personen skal så ha kommet seg fra åstedet, til fots.

Bilen skal ha kjørt mer enn 600 meter, før den ble forlatt. Politiet søker etter sjåføren. Det er foreløpig ukjent hvor mange gjerningspersoner det er snakk om. Men ifølge La vanguardia skal gjerningsmennene ha leid to biler. Én for å drepe og én for å flykte, skriver avisa.

Bilder i sosiale medier viser at ambulansepersonell tar seg av flere skadde på stedet.

Et øyevitne sier til Sky News at «hele gata begynt å løpe og skrike», og at det var et «voldsomt kræsj».

Kjørte fort inn i mengden

Det spanske innenriksdepartementet skriver på Twitter at en stor mengde mennesker har blitt kjørt over i La Rambla, av en person i en lastebil. Flere skal være skadd.

BBC melder videre at politiet oppfordrer folk å holde seg unna området rundt Place Catalunya i Barcelona.

Svenske Expressen har snakket med et vitne, svenske Hampus Hagander, som bor i Barcelona. Han forteller at en bil plutselig skal ha tråkket inn gassen og kjørt raskt inn i folkemengden.

- Det ser ut som den har kjørt over, jeg vet ikke hvor mange personer. Minst tre-fire kropper bare fløy i vei, sier vitnet.

Dagbladet kommer med mer.