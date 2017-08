BI-student (20) fortsatt savnet

(Dagbladet): Politiet opplyser lørdag kveld at den savnede 20-åringen som forsvant i Trondheim natt til tirsdag, fortsatt ikke er funnet.

- Voldsteamet har tatt over etterforskninga. Det gjennomføres avhør, og man prøver å finne overvåkningsvideoer som kan ha fanget opp savnede, sier May Britt Enmo ved krimvakta i Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.

Fredag trappet politiet opp søket etter den savnede BI-studenten. 20-åringens mobil skal ha slått inn på basestasjoner som gjør at politiet flyttet letingen mot områdene Ila, Osloveien og Nidarø, skriver Adresseavisen fredag.

- Det ble bestemt hvor det var naturlig å gjøre søk. Søket har foreløpig ikke gitt resultater, sier Enmo.

Forsvant etter bytur

Den savnede 20-åringen skal ha vært på en fadderfest i Trondheim sentrum da han natt til tirsdag forsvant.

Det var savnedes søster som sist hadde kontakt med ham via meldinger på telefonen. Da skal han ha opplyst at han var på vei hjem til deres felles leilighet. Klokka 00:56 ga han beskjed om at han var ved Elgseter bru, som ligger rundt ti minutter fra leiligheten.

Klokka 01:22 skal søsteren ha prøvd å ringe broren sin. Da skal han ha tatt telefonen, men ikke svart med tale. Hun hørte bare lyder som kunne minne om hurtig gange.

Siden har verken venner eller familie hatt kontakt med 20-åringen.