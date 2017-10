Bilbombe og skyting på hotell i Mogadishu - minst to drept

(Dagbladet): En kraftig bilbombe har eksplodert ved et hotell i Somalias hovedstad Mogadishu, og det meldes om skyting inne på hotellet. Det er også hørt en ny eksplosjon, ifølge NTB.

Ifølge politiet pågår det et angrep inne på hotellet Nasa-Hablod, som ligger like ved presidentpalasset. Minst to mennesker er drept og mange såret.

En svært kraftig bilbombe eksploderte utenfor hotellet lørdag ettermiddag, og kort tid etterpå ble det meldt om en ny eksplosjon i samme område. Ifølge politiet er det også hørt skyting inne i hotellbygningen.

Hotellet er et hyppig brukt møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet.

Øyenvitner har tvitret om kraftige eksplosjoner og mye røyk opp fra området.

Nyheten kommer under to uker etter det dødeligste terrorangrepet i Somalias historie - da over 350 mennesker mistet livet i det som trolig er en terroraksjon utført av den islamistiske terrorgruppa al-Shabaab.

En lastebil full av sprengstoff eksploderte utenfor et hotell i sentrum av byen.



Terrorgruppa advarte tidligere i år om at de ville trappe opp angrepene etter at både Donald Trumps administrasjon og Somalias nyvalgte president offentliggjorde at de vil iverksette nye militære tiltak mot al-Shaabab.

Islamistgruppa har den siste tiden trappet opp sine angrep mot militærbaser sør og sentralt i Somalia. USA har samtidig trappet opp droneangrep mot den al-Qaida-tilknyttede gruppa, som også kriger mot 20 000 soldater fra Den afrikanske union i landet.

Somalia har vært herjet av væpnet konflikt, politisk kaos og manglende sentral styring i lange perioder siden 1991. Hovedstaden Mogadishu har det siste tiåret vært rystet av en rekke blodige terrorangrep.