Bildene av den avdøde kvinnens leilighet fikk Bård Hoksrud (Frp) til å grine

(Dagbladet): - Det ble et par tårer da jeg så disse bildene.

Eldrepolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud, sier han både ble sint og trist av bildet øverst i saken.

Bildet viser leiligheten til en nå avdød kvinne bosatt på Majorstua i Oslo. Kvinnen bodde her alene, og hadde ingen nære pårørende etter hva Dagbladet forstår.

Kvinnen mottok hjelp av hjemmetjenesten i Oslo, men bildet avslører at hun bodde i det eldrebyråden selv sier «ser veldig uverdig ut»: Toalettpapir, skitne tallerkner og bæreposer med medisiner ligger strødd i leiligheten hennes.

Hoksrud er klar i sin sak: Ingen eldre skal ha det sånn i Norge i 2017.

- Jeg blir opprørt. Dette er bilder som viser hvordan enkelte eldre faktisk lever i Norge i dag, og dette er langt fra noen verdig eldreomsorg, sier Hoksrud.

Refser Inga Marte

Kvinnen som bodde i leiligheten var ifølge kilder Dagbladet har snakket med meget dårlig til beins. Hun var ikke i stand til å forlate leiligheten uten hjelp.

- Hjemmetjenesten i Oslo må ha vært klar over hvordan hun bodde. Det virker som om de ikke har kontroll. Og det verste er at jeg frykter mange har det slik. Oslo har mange ensomme, gamle sjeler, forteller en som kjente til kvinnen.

Bård Hoksrud knytter bildene sammen med en artikkel Dagbladet skrev tidligere i sommer, hvor det kommer fram at nevnte eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), har fjernet 143 plasser på sykehjem for heller å satse på hjemmetjenesten i kommunen.

- Må ta bildene på alvor

Hoksrud mener det nå virker som om Thorkildsen ikke har kontroll over eldrepolitikken sin.

- Inga Marte bør ta disse bildene på største alvor. De passer svært dårlig med virkelighetsbeskrivelsen hennes, og viser at det er deler av eldreomsorgen i Oslo som er langt ifra god nok. Hun har ikke gjort en god nok jobb, sier Hoksrud.

- Er det riktig av deg å si at Thorkildsen gjør en dårlig jobb på bakgrunn av én sak?

- Jeg hører fra pårørende og folk som jobber i eldreomsorgen at dette faktisk er virkeligheten for mange, svarer Hoksrud.

- Da Frp styrte Oslos eldreomsorg var det også slike saker?

- Det er min jobb å sørge for at vi løfter kvaliteten i eldreomsorgen. Inga Marte sa hun kuttet antall sykehjemsplasser for å satse på hjemmehjelp. Da må hun stå til ansvar når skjebner som dette avdekkes. Her får vi et innblikk inn i hverdagen til noen som ikke har opplevd Inga Martes satsing på hjemmetjenestene.

Thorkildsen: - Dette ser veldig uverdig ut

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen har nå bedt bydelen om en forklaring på hvorfor den eldre kvinnen ikke fikk mer hjelp til å holde leiligheten ryddig.

- Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer når de ser disse bildene fra hjemmet til et gammelt menneske og hører denne historien. Dette ser veldig uverdig ut, og folk som ikke klarer det selv, skal få nødvendig hjelp til å holde det rent og ordentlig, sier hun til Dagbladet.

Thorkildsen understreker at det kan være forhold i saken som verken politikerne eller pressen kjenner til.

- Derfor har jeg bedt om en redegjørelse fra bydelen slik at vi får klarhet i saken, om hva som har skjedd og om noe har sviktet, slik at vi kan følge det opp hvis det er nødvendig.

Byråden avviser at forholdet som nå avdekkes viser at hun og det rødgrønne byrådet i Oslo bommer i satsingen på hjemmehjelp framfor sykehjemsplasser.

- Folk som trenger sykehjemsplass skal ha sykehjemsplass. Vi hever ikke terskelen for å få sykehjemsplass. Tvert i mot håper vi at styrking av bydelenes økonomi og opprusting av hjemmetjenesten, slik at flere får faste hjelpere både bidrar til at folk blir tryggere hjemme og til at de som trenger sykehjemsplass får flere gode ambassadører, fordi hjelperne deres kjenner situasjonen.