Ble forsøkt avhørt på operasjonsbordet

(Dagbladet) 29-åringen som antas å være mannen som drepte minst åtte mennesker og skadet elleve alvorlig på Manhattan i New York tirsdag kveld, er av amerikanske medier utpekt som Sayfullo Saipov.

Han ble skutt i magen av politiet etter det som beskrives som en terrorhendelse, og blederetter arrestert. Mannen ble fraktet til sykehus hvor han ble operert, og mannen skal nå være ferdig med operasjonen, skriver CNN.

Like før operasjonen snakket politiet med mannen, melder CNN, men det er fortsatt uklart om, og eventuelt hva, mannen fortalte dem.

Ropte

Bilen mannen kjørte, en pick up-truck, skal han ha leid i New Jersey om lag én time før angrepet.

Med denne bilen kjørte mannen på på fotgjengere og syklister på Manhattan i New York tirsdag kveld, norsk tid. Bilen stanset til slutt i det eksklusive TriBeCa-området, nær en skole, kun kvartaler unna World Trade Center, etter en kollisjon med en skolebuss.

I tillegg til at åtte ble drept, ble elleve skadd i hendelsen.

Mannen tok seg deretter ut av bilen. Ifølge vitner haltet han, og i hendene hadde en paintballpistol og et softgun.

Mannen løp fram og tilbake og ropte «Allahu Akbar» (Gud er stor) på veien før han blir skutt av politiet, ifølge New York Times.

Skuddet traff ham i magen, ifølge CNN, men skal være utenfor livsfare.

Lapp i bilen

Ifølge politiet ble han deretter skutt, pågrepet og fraktet til sykehus.

Ifølge The New York Times ble tilstanden hans da beskrevet som kritisk, men det ble allerede i natt sagt at det var ventet at han ville overleve.

CNN skriver at politiet skal ha funnet notater i bilen han leide, og at det på notatet var skrevet IS på engelsk.

Andre medier skriver at en lapp ble funnet i nærheten av pickupen, og at denne tilsier at gjerningsmannen er tilknyttet IS.

Ifølge NBC skal politiet ha opplyst at det ble funnet en lapp i bilen der mannen sverget troskap til IS.

Det kommer også opplysninger om at det i bilen skal ha blitt funnet et IS-flagg, eller et lite bilde av et flagg.

Kom til USA i 2010

Den 29 år gammel mannen fra Usbekistan er ifølge kilder den mistenkte gjerningsmannen som kjørte på og drepte åtte personer på Manhattan i New York tirsdag kveld.

Ifølge flere amerikanske medier, blant andre nyhetsbyrået AP, kom mannen til USA i 2010.

Dilfuza Iskhakova forteller til The Guardian at 29-åringen bodde hos henne i Ohio da 29-åringen kom til USA. Han skal ha bodd hos henne i flere måneder mens han jobbet på et varehus på den tiden.

Hun beskriver han som en tilbakeholden person.