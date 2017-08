Blodrødt for utskjelt meglerhus

(Finansavisen:) «Det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.»

Slik lyder én av mange kritiske setninger i revisjonsselskapet PwCs gjennomgang av skandaleomsuste The Nordic Groups (TNG) regnskap, som Finansavisen har fått tilgang på.

Regnskapet er nylig, altså etter lovens frist, sendt ut til konsernets aksjonærer, men er ikke godkjent eller rapportert inn til myndighetene ennå.

Etter en lengre tilsynsprosess ble The Nordic Group-datterselskapet Nordic Securities fratatt verdipapirkonsesjonen av Finanstilsynet på starten av året, og etter en klageprosess som strakk seg frem til 1. juli ble det i sommer endelig avklart at meglerhuset må avvikle driften.

Likevel, og tross et konserntap på over 320 millioner kroner av en omsetning på 49 millioner, skriver styret ifølge avisen i sin beretning av «årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift».

Det setter revisor Ola Anfinsen i PwC store spørsmålstegn ved.

– Balansen er ryddet

Det er først og fremst av- og nedskrivninger på tilsammen 284 millioner kroner som gir de stygge tallene. Konsernet tærer dermed kraftig på egenkapitalen, som reduseres fra 215 millioner kroner til 23 millioner.

Styreleder og medgründer Erik Egenæs tar ikke telefonen når Finansavisen ringer, men han svarer på spørsmål via SMS:

«Regnskapet reflekterer at konsernet i 2016 har tapt penger på driften, og at det er tatt betydelige engangskostnader i tillegg. Om noe skal trekkes frem som positivt er det at engangskostnader er fjernet, nedskrivning av goodwill er foretatt og balansen er ryddet.»

Tilstrekkelig skepsis?

Den luftige egenkapitalen har avisen omtalt en rekke ganger før, også da revisor PwC fikk en heftig ripe i lakken av Finanstilsynet for ikke å ha utvist en «tilstrekkelig profesjonell skepsis» i revisjonen av Nordic-selskapenes årsregnskaper.

TNG og de tilhørende selskapene har aldri gått med store overskudd. Datterselskapet Nordic Securities har likevel tidligere fått en økt balanse, og dermed har også TNG fått det samme. Det har bidratt til å skape engasjement hos investorer og opprettholde aksjonærenes interesse – og interesse hos Finanstilsynet.

Revisor kan imidlertid ikke anklages for å ikke utvise tilstrekkelig skepsis i det ferske årsregnskapet.

Årsrapporten viser at konsernet de seneste årene har brukt heftige summer på å kjøpe opp selskaper – og foretar nå nesten like store nedskrivninger.

Nordic Securities og NCM Capital ble begge anskaffet i 2014 for tilsammen 295 millioner kroner, men ble ved utgangen av fjoråret verdsatt til 16 millioner kroner. Altså er selskapene blitt nedskrevet nær 280 millioner kroner.

Dovre Forvaltning, svenske Stellum Kapitalförvaltning og 50 prosent av det svenske fintechselskapet Tieless ble kjøpt gjennom fjoråret for henholdsvis 78, 11 og 27,5 millioner kroner. De bokføres til henholdsvis 1,5, 6 og 27,5 millioner kroner, men revisor setter spørsmålstegn ved verdsettelsen av Tieless, som altså ikke har endret seg.

– Revisor toer sine hender

Styret forventer at «gruppen som helhet» leverer «positive kontantstrømmer fra slutten av 2017», og skriver i årsrapporten at konsernet har en «tilfredsstillende likviditet og egenkapitalsituasjon». Dog presiseres det senere at den er «stram».

– Gitt at alle konsesjoner er fratatt og at TNG ikke får eierskap i Dovre Forvaltning og Stellum Kapitalförvaltning, hvordan skal dere klare å videreføre driften?

«Ut over det som står i årsberetningen kommenterer vi ikke selskapets strategiske planer.»

Omdømmetap

På spørsmål om hva han mener om revisors ikke-godkjennelse, skriver Egenæs:

«Det er viktig for oss at regnskapene er korrekte og tar høyde for nedskrivninger. Derfor har vi hele tiden vært i dialog med og fulgt revisors rådgivning. Vi er overrasket over holdningen nå, men antar det har sammenheng med å toe sine hender etter negativ omtale i media og press fra Finanstilsynet. Ut over det har vi ingen kommentarer.»

PwC ønsker ikke å kommentere beskyldningene, skriver Finansavisen.

