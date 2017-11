Boligprodusentene: - Mindre salg rammer boligbyggingen

Nedgangen er størst i Oslo. Her raste salget med 77 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

- Etter sju måneder med nedgang i salget slår dette nå ut i igangsettingen av nye boliger, sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening på en pressekonferanse tirsdag. Han legger til at foreningen er bekymret over nedgangen.

Hittil i år ligger igangsettingen av nye boliger 3 prosent under fjoråret.

- Boligbyggingen er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger og påpeker at den omstridte midlertidige boliglånsforskriften ikke bør videreføres fra sommeren, sier Jæger.

Han er ikke alene om å mene dette. Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge sier til NTB i forbindelse med Forventningsbarometeret for fjerde kvartal at finansministeren nå bør lette på boliglånstiltakene:

- Innstrammingene i låneforskriften var på sin plass da de ble innført 1. januar i år. Ut fra det vi nå vet, vil vi anbefale finansministeren å komme med lettelser allerede tidlig på nyåret, sier han.

(NTB)