Boligspekulanter krever gevinst i Bjørvika

(Finansavisen): Mens Sørenga er ferdigstilt, bygges det for fullt innerst i Bjørvika – mellom fjorden og Barcode. Bygget som nå er i ferd med å reise seg er Oslo S Utviklings prosjekt «Eufemias Hage».

I fjor sommer, da Oslos boligmarked kokte, ble de fleste av de 145 leilighetene revet vekk ved salgsstart.

- Salget har gått over all forventning, og interessen har vært meget stor, sa prosjektmegler og daglig leder Andreas Øvsthus i Røisland & Co. til Finansavisen i februar.

Videreselger fem stk.

Innflytting skal etter planen skje i tredje og fjerde kvartal neste år. I fredagens utgave av Finansavisen kan vi lese at noen av spekulantene nå prøver å høste gevinst, til tross for at Oslos boligmarked har surnet betraktelig i år.

På Finn.no ligger det fem leiligheter til salgs, der alle har en prisantydning som er godt over den opprinnelige prisen fra i fjor. Spekulanten som har kjøpt leiligheten på 35 kvadratmeter krever 4,3 millioner kroner – 18,8 prosent over det han eller hun selv betalte for den. Det tilsier en kvadratmeterpris på 122.871 kroner.

Tregt salg

Aktiv-megleren som håndterer resalget av leiligheten til 13,2 millioner kroner, som ble lagt ut på Finn.no for over to måneder siden, ville ikke uttale seg ovenfor Finansavisen. Men Røisland & Co., som er megler for fire av leilighetene, er mer snakkesalig:

- Vi har nylig omsatt noen resalg i dette prosjektet. Alle har vært med gevinst, selv om gevinsten sikkert har vært høyere tidligere i år, sier Øvsthus til Finansavisen.

Friske priser

I snitt krever eierne av de fem leilighetene gevinst på 13 prosent. Statistikk fra Eiendom Norge viser at fra juli i fjor til juli i år, steg boligprisene i hovedstaden 6,4 prosent.

