RINGEBU (Dagbladet): På toppen av den enorme haugen med løsmasser, står fire svartkledde ordførere. Den ene holder en spade. Den andre har med en stor sag.

Med alvorlige miner graver de ned en svart vanntett koffert.

Inni den ligger de borgerlige partienes nasjonale transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.

- Fra Stortinget har du kommet, til et nytt Storting skal du gjenoppstå, sier Nord-Frons Rune Støstad (Ap) halvalvorlig, før han tar fatt på jordpåkastelsen.

Grava merkes med en enorm trepåle, godt synlig for trailersjåførene som suser forbi på E6-en nedenfor.

Her skal den stå fram til europaveien i Gudbrandsdalen er ferdig bygd, som et minne på det borgerlige stortingsflertallets svik mot gudbrandsdølene.

Mangler

De sørget for penger til de første 33 kilometerne av nye E6 mellom Ringebu og Otta, som sto ferdig i fjor - men nekter nå å bla opp for å bygge de siste 22 kilometerne som gjenstår.

I stedet er fase to av utbyggingen dyttet slik at siste del trolig ikke blir startet på i 2029, ni år etter løftene fra forrige storting.

I mellomtida betaler en gudbrandsdøl som kjører den seks mil lange strekningen Otta-Elstad tur retur hver arbeidsdag, 3488 kroner månedlig i bompenger, forutsatt at de har bompengeavtale og 20 prosent rabatt.

For en fulltids arbeidstaker tilsvarer det 40 112 kroner i året å passere alle fire bomstasjoner på strekningen to ganger i døgnet.

Det er full pris i bompenger, for bare litt over halve veien.

- Utviklinga i Gudbrandsdalen blir satt på vent i 15 år, mens staten bruker våre penger til å betale andre prosjekter andre steder i landet. Våre innbyggere tvinges altså til å betale nå for en vei som ikke er ferdig før utpå 2030-tallet, fordi staten ikke leverer sin andel av kaka, sier Støstad.

E6 kommer inn i landet ved Svinesund og går gjennom hele landet fra sør til nord, som en pulserende åre av liv. I Gudbrandsdalen svinger den seg gjennom Nord-Fron, Sør-Fron, Sel og Ringebu.

Her skulle det egentlig bygges tofeltsvei med midtdeler hele av strekningen, men bare en parsell i midten er ferdig.

I dag slutter nyveien på Sjoa midt i intet, rett etter ei bru som alene kostet 20 millioner.

Flere av innbyggerne som har hus på de aktuelle etappene, lever nå i uvisshet, etter å først ha fått beskjed om at husene deres skulle rives.

- Vi mener det er sløsing med offentlige penger og et politisk løftebrudd av dimensjoner. Det er en stor skandale at de ikke bygger ferdig det som er en av Norges mest ulykkesutsatte strekninger, sier ordføreren, som betegner veisatsinga som et eksempel på «offentlig vanstyre».

Brått

Statens vegvesen har fortsatt brakkeriggen sin liggende ved den gamle E6-en i Ringebu, på området som på folkemunne nå kalles «Ketil Solvik-Olsens plass».

På Skjeggestad gård et steinkast unna må gårdbruker Lars Skjeggestad Kleven krysse Østlandets hovedvei hver dag for å komme seg fra bolighuset over til fjøset.

Da han vokste opp her, knøt foreldrene ham fast i flaggstanga for å sikre at han ikke ble påkjørt.

Siden har han selv oppdratt fire barn med trusselen fra tungtrafikken like utafor husveggen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si, annet enn at vi blir oppriktig lei oss for vår egen del og for befolkningen i Ringebu. De samfunnsmessige kostnadene er så store, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke igjen, sier gårdbrukeren.

I tjuefem år fra 1980-2005 omkom over 40 mennesker på E6 i Gudbrandsdalen, og flere hundre ble hardt skadd.

16 år gamle Bård, sønnen på gården, har flere ganger i sitt unge liv opplevd alvorlige ulykker på eget «gårdstun».

Her passerer rundt 6000 biler daglig, men om sommeren øker trafikken til rundt 20 000 biler i døgnet.

- Når det eneste som mangler er penger er det frustrerende at de ikke kan gi det. Det er faktisk menneskeliv det er snakk om, sier 16-åringen voksent.

Ikke minst er den dårlige veien et problem for næringslivet.

- Man må kunne spørre seg om det har sammenheng med at det er valgår og at regjeringa da rett og slett heller vil bruke penger i mer folkerike områder, sier leder Frank Mathiesen i Midt-Gudbrandsdal næringsforening.

- Regjeringen viser med dette at de ikke satser på Gudbrandsdalen, istemmer Nord-Fron-ordfører Rune Støstad.

- Distriktene nedprioriteres

Sp mener prosjektet viser at regjeringa ikke prioriterer veibygging i distriktene.

- En del av prosjektene som vi prioriterte mellom 2018 og 2023, har de borgerlige skjøvet ut til etter 2024. E6 i Gudbrandsdalen er ett eksempel. Strekningen Selli-Asp nord for Steinkjer i Nord-Trøndelag er et annet eksempel, og også utbedring av flaskehalser fra E6 i Grong og opp til Nordlandsgrensa, som vi mente kunne kobles opp mot Helgeland Sør-utbyggingen, oppsummerer parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Utsettelsene er begrunnet med at prosjektene har økt i pris fra de først ble planlagt.

Den unnskyldningen aksepterer ikke den tidligere samferdselsministeren.

- Det er en rar forklaring, ettersom en rekke andre prosjekter som også har store kostnadsøkninger ikke er blitt skjøvet ut i tid. Jeg mener det er et mønster at det er prosjektene i distriktene som blir dytta på. På E18 ut av Oslo har det for eksempel også vært kostnadsøkning, men her ser de ingen grunn til å gå nye runder, der skal det liksom bare bygges, sier hun.

Hun påpeker at utbyggingen er stikk i strid med prinsippet om sammenhengende veibygging, og omtaler det som sørgelig at E6 gjennom Gudbrandsdalen nå er dyttet ut i det blå.

Dette svarer samferdselsministeren: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener E6 i Gudbrandsdalen er et unntak som ikke er representativt for regjeringens prioritering på vei i distriktene. Tvert i mot skylder han på de rødgrønne for at veien nå slutter i løse lufta. - Dette er et minne om rødgrønn bygging, det er jo helt idiotisk å avslutte den første delen rett etter brufundamentet på den måten. Så er problemet for oss som skal bygge videre, at det var underbudsjettert i de rødgrønne planene. I tillegg de rødgrønne lokalpolitikerne i Ringebu sagt at de vil endre på de opprinnelige planene, og da må de skjønne at det tar tid å lage de nye planene, sier samferdselsministeren. Han mener lokalpolitikerne i Gudbrandsdalen bommer når de tar utsettelsen av E6-byggingen som et tegn på at regjeringen nedprioriterer vei i distriktene. - Oppland får faktisk en femti prosent økning med vår nasjonale transportplan. Det er en opprioritering, ikke en nedprioritering. Vi bygger mange mil med ny E6 både nord og sør for Gudbrandsdalen. Det viser at man lager en case på en veistrekning for å vise at regjeringen ikke satser på distriktene, når faktum er at enkeltprosjektet som løftes fram har hatt en kostnadsøkning på 112 prosent, sier samferdselsministeren. Han mener regjeringen har satset mer på vei i distriktene enn sine rødgrønne forgjengere, blant annet ved å ha doblet bevilgningene til vedlikehold av riksvegnettet. - Det er ikke vanskelig å dra fram enkeltprosjekter man er misfornøyde med, men da må man også nevne alle prosjektene som aldri har vært der før, som nå er med i NTP, sier samferdselsministeren, og trekker fram E16 fra Arna-Voss som et eksempel. - Den regionen som kommer dårligst ut i prosent er Oslo og Akershus, selv om de også får mer i sum. Under rødgrønn regjering fikk man her 22 prosent av NTP, mens hos oss får de 16. Det viser at veksten i distriktsnorge faktisk er større hos oss enn hos de rødgrønne, sier samferdselsministeren.

