Bonde raser over prisen på sauekjøtt: Gir sauene til hundene i stedet for å levere dem til slakteriet

(Dagbladet): Sauebonde Anders Boltås fra Nordreisa kommune i Troms sier til Nordlys at i stedet for å levere sauene til Nortura, blir de hundemat. Noen blir også reveåte.

- Det er meningsløst, men for meg er regnestykket enkelt. Jeg får ikke tak i vanlig hundemat for fire kroner kiloen. Det er billigere å bruke sau. Dersom jeg legger ut et av dyrene som reveåte, og skyter to rev, tjener jeg 600 kroner mer enn om jeg hadde sendt sauen til slakteriet, sier Boltås til avisa.

Likevel har sauebonden levert det meste av overskuddet fra årets produksjon til Nortura, men de siste to månedene har han selv slaktet 30 voksne sauer. De har han enten spist til middag selv eller blitt middag til hans fire hunder.

- Det har alltid vært dårlig betalt, men nå er det ekstremt. Grunnen er at det er mye på markedet. Det importeres over tusen tonn fra utlandet i året, og kjøttet selges billigere enn norskprodusert kjøtt. Da blir sauekjøttet mitt mindre attraktivt, sier Boltås til Dagbladet.

Overproduksjon

Årsaken til at prisen per kilo kjøtt er så lav, er på grunn av overproduksjon. For et par år tilbake var det mangel på sauekjøtt, men nå er tilstanden en helt annen.

Nortura skrev på sine hjemmesider i mai at de har prognosert et overskudd på ca. 1 200 tonn sau og lam i løpet av 2017.

Men ifølge tall fra september, ser overskuddet til å bli rekordstort. Til sammen 25 600 tonn kjøtt og et forventet årsoverskudd av saue- og lammekjøtt på nesten 3 000 tonn. Det vil bety den høyeste produksjonen på ti år.

- I tillegg kommer importkvoter som følge av internasjonale avtaler, en forventet import på om lag 1 000 tonn, sa direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg til NTB i september.

Avviste krav

Kjell Rakkenes i Nortura sa på Dagsnytt 18 onsdag forrige uke at regjeringen må gjøre noe med overproduksjonen av sauekjøtt. Lars Letter Bartnes i Bondelaget krever kutt i investeringsstøtten (støtte til å bygge sauefjøs), som landbruket også tidligere har kritisert regjeringen for, skriver NTB.

Nationen skrev mandag at landbruksminister Jon Georg Dale avviser stortingsflertallets krav om kutt eller reduksjon i investeringsstøtten og frykter det vil føre til sentralisering. Flertallet besto av Ap, Sp, SV og KrF.

- Alt tyder på at dette dreier seg om en kortsiktig overproduksjon som blant annet skyldes for svak produktutvikling hos produsentene og at lammekjøttet ikke når ut til kundene i butikkene, sa landbruksministeren til avisa.

Markedet bestemmer

Sauebonde Boltås mener sauekjøttet er av høy kvalitet, og synes det er synd at han bare får 4 kroner kiloen for det.

- Dette er mat av høy kvalitet, produsert i verdens reneste natur. De beiter fritt i hele sommersesongen, på urter og fjellplanter, sier han til Nordlys.

Kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn i Nortura sier til avisa at de ikke kan gi en bedre pris enn det markedet er villig til å betale.

- Bindeleddet mellom oss og forbrukerne er matkjedene. Dersom vi skal lykkes med å få solgt mer av kjøttet må også de stille opp og tilby produktene til en riktig pris. I Nortura setter vi nå alle krefter inn på samarbeide med kjedene om produktutvikling, sier hun.

Til Dagbladet sier Bolsås imidlertid at etterspørselen på lammekjøtt er lav fordi kjøttet ikke markedsføres godt nok i butikkene.

- Nortura må markedsføre norsk lammekjøtt bedre i butikkene slik at etterspørselen går opp, sier han.

Kringlebotn kjenner seg derimot ikke igjen i Bolsås påstand, og sier at Nortura alltid har markedsført lam. Hun sier også at selskapet i sommer hadde en fjernsynskampanje om å legge lam på grillen. I hele vårhalvåret fikk Nortura solgt mer lam enn de vanligvis selger, i et stort samarbeid med Norgesgruppen.

- Det var mange produkter av norsk lam i Norgesgruppens butikker, alt fra lammekjøttdeig til salt lammekjøtt og grillprodukter. På Østlandet ble mange kjent med uvante produkter av lam og de kunne prøve seg på tradisjonsretter av lam som kanskje ikke er så kjente i den delen av landet, sier hun.