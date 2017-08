Bonde skadd etter å ha slåss med ku i Nord-Trøndelag. - Ble stanget i bakken og trampet på

(Dagbladet): Politi og ambulanse rykket klokka 20.48 ut til et arbeidsuhell i bygda Utvorda i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

Utvorda, 2048: Politi og ambulanse rykker ut til et arbeidsuhell. En bonde skal ha slåss med ei ku. Uvisst skadeomfang. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 15, 2017

- En bonde skal ha slåss med ei ku. Uvisst skadeomfang, skriver politiet i Nord-Trøndelag på Twitter tirsdag kveld.

- Vi fikk melding via AMK som fortalte at en bonde skal ha slåss med ei ku og at vedkommende er skadd, sier operasjonsleder Ole Tuset, i Nord-Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.

- Ble stanget i bakken og trampet på

Ambulanse tar med seg mannen i 50-åra til sykehuset i Namsos. Mannen er ved bevissthet.

- Dette er et arbeidsuhell som har skjedd mellom ei ku og en bonde. Flere har stusset på ordbruken i meldinga, men dette er ordbruken gjengitt fra AMK. Vi vet ikke mer om hva som har skjedd. Det er derfor politiet er på vei for å undersøke hendelsen, sier operasjonslederen.

- Det skal ha foregått arbeid med å flytte kyr utenfra og inn. Bonden skal ha havnet mellom ku og kalv, hvorpå kua ble aggressiv. Bonden ble stanget i bakken og trampet på, skriver politiet på Twitter klokka 22.30.

Arbeidstilsynet er varslet

Bonden ble stanget i bakken og trampet på. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 15, 2017

Politiet skal undersøke omfanget og årsakssammenhenger når de ankommer stedet.

- Det er potensielt farlig å jobbe med så store dyr. Når vi får melding om arbeidsuhell som inneholder kyr, så tar vi høyde for at det er alvorlig.

-.Får dere ofte denne typen oppdrag?

- Ikke ofte, men det skjer, dessverre. I landbruket er det en god del arbeidsskader. En god del er alvorlige, svarer Tuset i politiet.

Klokka 22.30 skriver politiet på Twitter at de har vært på stedet og gjort tekniske og taktiske undersøkelser. De vil opprette sak, og Arbeidstilsynet er varslet.

Dagbladet oppdaterer saken.