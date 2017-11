Bowe Bergdahl slipper fengselsstraff

(NTB/Dagbladet): Det ble klart da dommeren i en krigsrett ved Fort Bragg i North Carolina avsa straffeutmåling i saken fredag.

Bergdahl får avskjed i unåde fra det amerikanske forsvaret og mister sin grad og all rett til lønn, men slipper å sone i fengsel.

I juni 2009, midt på natta, forlot sersjanten Bowe Bergdahl posten sin på en amerikansk militærbase sørøst i Afghanistan. Han var søkk vekk, og tre uker etterpå slapp Taliban en video av ham.

Han tilbrakte fem år i Talibans fangenskap, før en spektakulær fangeutveksling, der fem Taliban-krigere ble løslatt fra Guantánamo, fikk Bergdahl hjem.

USAs forrige president Barack Obama var sterkt involvert i å få den amerikanske soldaten hjem, men plutselig sprakk det.

Flere og flere stiller spørsmål ved hvordan han kom bort fra basen. Medsoldater står fram og hevder han deserterte. Etter hvert innledes etterforskning, det reises tiltale,



Bergdahl, som har norskættet far og svenskættet mor, ble kort tid etter løslatelsen stilt for krigsrett, tiltalt for å ha desertert og for å ha satt medsoldaters liv i fare.

31 år gamle Bergdahl sa seg skyldig etter begge de to tiltalepunktene da han møtte i retten i oktober, da risikerte han å måtte tilbringe resten av livet i fengsel.

