Brannmann tiltalt for uforsvarlig omgang med fyrstikker

(Dagbladet): Den pensjonerte brannmannen Harald Eriksen må møte i retten for uforsvarlig omgang med fyrstikker. Eriksen, som har jobbet i brannvesenet i 30 år, fikk først et forelegg på 7 500 kroner. Dette nektet han å betale, og nå blir det rettssak.

Agderposten var den først som omtalte saken.

- Det var en stille og fin dag tidlig på våren hvor jeg skulle brenne noe kvist ved et gårdsbruk jeg har. Jeg sjekket først hvilken vei vinden blåste og forsikret meg om at alt lå til rette for at jeg kunne tenne bål, sier Eriksen til Dagbladet.

Han tente opp kvistene. Alt gikk fint, helt til vinden snudde.

Mistet kontrollen over brannen

- For å unngå at bålet sprer seg, brukte jeg en brannvisper. Det er noe brannvesenet bruker for å for å begrense skogbrann. Men så knakk skaftet på visperen og jeg mistet kontrollen over brannen, forteller Eriksen.

Han fortsetter:

- Brannen spredte seg omtrent 20 meter utover en slette opp mot en vei. Det var ikke fare for bebyggelse i nærheten. Det var mer røyk enn ild, og tidlig på våren så det var vått i bakken. Det var bare overflategresset som brant.

Nekter å betale bot

Ifølge Eriksen kom brannvesenet og slukket brannen uten dramatikk.

Men noen uker etter fikk han et brev i posten om at han var ilagt et forelegg på 7 500 kroner for brudd på brann- og eksplosjonsloven, for å ha unnlatt å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Dette kommer fram i brevet Eriksen fikk av politiet, som Dagbladet har fått tilgang til.

Eriksen nekter å betale boten. Han kaller det blodig urettferdig. Torsdag 16. november må han møte i retten. Selv mener han å ha gjort alt riktig.

- Jeg sjekket vindforholdene, sto klar med brannvisperen og ringte brannvesenet da jeg mistet kontroll på brannen, forteller han.

Protesterer mot forelegget

Eriksen har i over 30 år vært tilknyttet Risør Brannvesen, hvorav nesten 10 år som brannkonstabel i 100 prosent stilling. Han forteller at han har gjennomført flere av Norges Brannskoles obligatoriske kurs innen brannvern, røykdykking og redning.

I et brev til Agder politidistrikt i april skriver Eriksen at han ønsker å protestere på lovanvendelsen i forelegget, og vil komme med en utfyllende forklaring på hva som skjedde i forbindelse med den oppståtte gressbrannen.

«Undertegnede mener begrunnelsen for og loven det vises til er feil. Situasjonen som oppsto ved at det ble en brann av et bål, er ikke å fornekte. Men som skrevet så var situasjonsbedømmelsen der og da basert på at det var forsvarlig å gjøre som det ble gjort, også ut fra min yrkeserfaring».

Dagbladet har vært i kontakt med politiadvokat Ernst Ragnar Pfaff, han viser til det som er grunnlagt for forelegget.

- I forelegget står det hva han er bøtelagt for og vi mener det han har gjort er straffbart, sier Pfaff.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.