Brannvesenet slår alarm: Økning i tørrkok og pizza-branner på søndager

(Dagbladet): Kommer du hjem full, trøtt og sulten fra fest, er brannvesenets oppfordring følgende: Ta deg heller ei brødskive enn å starte med kokkelering på komfyren.

Det er nemlig natt til søndag brannvesenet rykker ut til flest hendelser.

Statistikk fra Oslo brann – og redningsetat (OBRE) viser at de i 2017 rykket ut til langt flere hendelser der brann eller røykutvikling har oppstått på eller i komfyren, sammenliknet med tall fra 2016.

Fra januar til august (første og andre tertial) i år rykket Oslo brann- og redningsetat ut på 63 hendelser der det oppsto komfyr-brann - alt fra brent pizza til tørrkok. I samme periode i fjor rykket etaten ut på 52 søndagshendelser.

Det er mellom klokka 00.00 og 06.59 at de fleste av hendelsene skjer.

Islands gate. OBRE er på stedet sammen med Politiet og ambulanse. Bekreftet tørrkok, og en person har oppholdt seg i leiligheten — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) 28. oktober 2017

Ser ikke konsekvensene

- I kombinasjonen av tiden på døgnet og at man har vært på fest, er det fort å sovne fra maten som står på kokeplata. Jeg tror ikke folk tar innover seg konsekvensene av å sovne fra pizzaen alvorlig nok. Det er lett å bagatellisere det og tenkte at så alvorlig kan det vel ikke være? sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo Brann og - redningsetat, til Dagbladet.

Dalen tror at antallet komfyr-branner er høyere enn det som kommer fram i statistikken, siden branner som har spredt seg til hele kjøkkenet blir registrert som bygningsbrann.

Flest søndag

Fra januar til august 2017 har OBRE totalt rykket ut til 198 hendelser der det har oppstått brann på kokeplata. 42 av disse skjedde på en søndag – 22 på en lørdag. Det vil si dobbelt så mange. Sammenliknet med 2016, rykket OBRE ut på 190 kokeplate-branner, der 30 skjedde på en søndag.

Selv om det er flere hendelser på søndager i år enn i fjor, totaltallene for 2016 høyere enn i 2017. I løpet av årets åtte første måneder rykket OBRE til 293 brannmeldinger som viste seg å være brann i eller på komfyren. Det er 12 færre hendelser sammenliknet med 2016.

Branninspektøren sier at selv om mange av hendelsene skjer om natta, er det mange ettermiddagshendelser også.

- Vi ser tendenser til at folk lar middagen stå på, mens de går seg en tur. Prinsippene folk må forstå er at man må være lys våken og til stede når man lager mat. Det samme er nå du tenner levende lys: Du skal ikke gå fra det. Vi må nærmest banke inn i hodene på folk, slik at forhåpentligvis flere og flere tar det til seg, sier Dalen.

Samme i resten av landet

Også resten av landet er tendensen mye av den samme som i hovedstaden. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) skrev i en pressemelding i februar at nær halvparten av brannvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyren.

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

Hittil i år har brannvesenet nasjonalt rykket ut til 1415 komfyr-branner.

Trond Busterud, leder av Brannforbundet i Delta, sier at brannvesenet bruker mye tid på informasjonsarbeid knyttet til de potensielle brannfellene, som komfyr-branner, opp mot hver enkelt kommune. Busterud sier at mange av brannene som skjer i ukedagene, skjer i sosialboliger.

- Vi prøver å ha god dialog med kommunene med å for eksempel gi opplæring og informasjon direktevarsling til brannvesenet i kommunale boliger, sier Busterud til Dagbladet.

Komfyrvakt

Den beste måten å unngå brann på kjøkkenet, foruten å ikke bruke komfyren, er å installere en komfyrvakt. En komfyrvakt består av en sensor og en strømbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene, og hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm og kutter deretter strømmen, dersom boligeieren ikke reagerer på alarmen.

I en intern rapport fra august skriver OBRE at 70 prosent av alle meldingene der det var komfyr-brann i 2017, kunne en komfyrvakt forhindret hendelsen, mens i 2016 kunne dette vært aktuelt i 65 prosent av tilfellene. Om lag 3 prosent flere av hendelsene brannvesenet rykket ut på, var det komfyrvakt.

Fortsatt er altfor få som fortsatt har det.

- Selv om komfyrvakt ikke tar de svidde pizzaene, er det fortsatt et mål for oss at flest mulig har det, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo Brann og - redningsetat