Britisk kvinne (25) løy om voldtekter - dømt til ti års fengsel

(Dagbladet): En 25-årig kvinne fra London er dømt til ti års fengsel etter å ha levert falske anmeldelser om voldtekt og andre seksuelle overgrep, skriver The Guardian.

- Tilfeller som dette medfører en reell risiko for at en kvinne som er blitt voldtatt eller seksuelt antastet, kanskje ikke går til politiet, av frykt for ikke å bli trodd, sa dommer Nicholas Loraine-Smith under domsavsigelsen.

Den nå dømte 25-åringen anmeldte til sammen 15 menn for fire episoder, inkludert gruppevoldtekter, over en periode på tre år. En mann ble i 2010 uskyldig dømt til sju års fengsel.

Tips fra ekskjæreste

Politiet fattet mistanke til kvinnen i 2013, etter tips fra en av hennes tidligere kjærester, som fortalte at 25-åringen hadde løyet om mannen som ble dømt til fengselsstraff.

Etterforskningen avdekket selvmotsigelser og liknende hendelsesforløp i alle de fire tilfellene, hvilket styrket mistanken om at hun hadde diktet opp hendelsene. Ved ett tilfelle viste det seg at hun hadde skadet seg selv for å overbevise politiet.

- Denne rettssaken har avdekket at du er en svært, svært overbevisende løgner, og at du nyter å bli sett på som et offer, slo dommer Loraine-Smith fast.

Ville gjøre kjæresten sjalu

Etter rettens oppfatning startet 25-åringen i utgangspunktet alle løgnhistoriene mens hun var beruset, i et forsøk på å få sin kvinnelige kjærestes medfølelse eller vekke sjalusi hos henne.

- De begynte alle impulsivt, men særlig skremmende er måten du fortsatte å holde fast ved disse anklagene, som du visste var usanne - du gikk til og med så langt som å begå mened, sa dommeren.

Mannen som ble uskyldig dømt, fikk opphevet dommen i 2015.

- Et av målene mine var å bli en framgangsrik forretningsmann, å ha en fin familie og være lykkelig. Jeg jobber med lykkebiten - jeg har et langt stykke fram, sier mannen i en kommentar.