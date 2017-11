Brukte tunga til å peke ut kvinne som nå er siktet for å ha drept ham med svovelsyre

(Dagbladet): En 48 år gammel kvinne er siktet for drapet på kjæresten, Mark Van Dongens (29). Han skal ifølge Independent ha ligget i senga da hun helte svovelsyre over ham mens hun ropte «hun skal ikke ha mitt liv. Hvis ikke jeg får ha det, skal ingen andre det heller».

Van Dongens far, Cornelius Van Dongen, sier sønnen, som ble lammet av angrepet, brukte fire måneder på og lære seg å kommunisere igjen.

Kommunikasjonen foregikk ved å stikke ut tunga og stave ord med den. Slik fortalte han faren hva som skjedde før han døde - og hvem som skal ha angrepet ham.

- Han lå i senga, og hun stilte seg bak ham. Plutselig ropte hun «hun skal ikke ha mitt liv. Hvis ikke jeg får ha det, skal ingen andre det heller». Det er ordene jeg husker, sier faren i retten.

Umiddelbart etter angrepet skal han ha løpt ropende av smerte ut i gata før en nabo tok ham inn, dusjet ham og ringte nødnummeret.

Den nederlandske mannen led i 15 måneder før han døde i januar.

Aksepterte ikke situasjonen

Van Dongen hadde, i tillegg til lammelsen, utviklet en luftveisinfeksjon som ville kreve at et rør ble satt inn i halsen hals. Den ville også føre til en 95 prosent sjanse for å miste stemmen totalt.

- Han ville ikke lide mer. Han ville ikke opereres, og han ville ha muligheten til å snakke med meg. Han ville bare dø, sier faren.

Han sier også at sønnen ble overført fra et sykehjem i Gloucester i England til et sykehus i Belgia, november i fjor fordi han var fortvilet og ikke klarte å akseptere situasjonen sin.

- Det eneste han ville ha var et normalt liv. Det faktum at han ikke engang klarte å bevege armene sine tok livet av ham. Det var derfor han sendte inn søknaden om aktiv dødshjelp.

- Han sa at «alt jeg har er varierende tak å se på», forklarer faren.

Nekter straffskyld

Van Dongen døde 2. januar i år. 29-åringens far sa i retten at sønnen var redd for kjæresten, og at han hadde ringt politiet gjentatte ganger uten å få hjelp.

- Han var livredd for henne. Du ser jo hvordan det endte, sier han til Independent.

I ukene før angrepet skal kvinnen ha gjort internettsøk på «kan jeg dø av å drikke svovelsyre?». Ifølge avisa nekter kvinnen straffskyld. Hun sier hun trodde hun kastet et glass vann på Van Dongen.

I retten kom det fram at kvinnen hadde kjøpt et glass med svovelsyre på Amazon i forveien.

Paret var sammen i fem år.