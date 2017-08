(Dagbladet): 13 personer er bekreftet drept etter terrorangrepet i Las Ramblas, i Barcelona i går. Over 100 er skadet, hvorav 15 er alvorlig skadd.

Blant de drepte er det minst ett barn, ifølge The Telegraph. Lokale medier skriver at en treåring er bekreftet drept.

Barn og mødre

Barnet ble fraktet til San Pau-sykehuset, men livet sto ikke til å redde.

- Barn og mødre er drept, sier et vitne som filmet kaoset Las Ramblas like etter angrepet i går.

I løpet av formiddagen fredag har også de første ofrene blitt identifisert.

Familiefar drept

Familiefaren Brun Gulotta (35) var på ferie i Barcelona med kona og deres to barn, da han ble meid over ende av varebilen.

Ifølge Independent skal Gulotta ha blitt meid ned på La Rambla av varebilen mens han gikk nedover gata hånd i hånd med sin fem år gamle sønn Alessandro. Like bak gikk kona Martina med deres sju måneder gamle datter Ariana på armen.

Martina skal i siste liten ha klart å få Alessandro i sikkerhet.

Bruno Gulotta jobbet som markedssjef i selskapet Tom's Hardware. På selskapets nettsider ligger en melding fra Gulottas kolleger. Der skriver de at de hadde fulgt 35-åringens familieferie på Facebook, via Cannes og til Barcelona.

Kollegene sender spesielt sine tanker og medfølelse til Gulottas barn.

«Lille Alessandro, som forbereder seg på å starte på barneskolen med vissheten om at hans liv, og familie, aldri vil bli det samme», skriver kollegene.

«Vi tenker på lille Aria, som ikke vil ha de grusomme bildene av det som skjedde i hodet, men som aldri vil få kjenne sin far».

Fredag formiddag bekreftet også belgiske myndigheter at 44 år gamle Elke Vanbockrijck er blant de drepte, skriver The Guardian.

Hun kom fra byen Tongeren og var på ferie i Barcelona med sin mann og deres sønner.

Det tredje identifiserte offeret er 57 år gamle Francisco López Rodríguez fra Spania.



24 land

Fredag ettermiddag opplyser katalanske myndigheter at de drepte og skadde etter terrorangrepet i Barcelona var fra 34 forskjellige land - blant dem:

Frankrike, Tyskland, Spania, Nederland, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Kina, Italia og Algerie.

- Vi har ingen indikasjoner på at noen nordmenn er skadd eller drept i angrepene i Spania, sier Ane Lunde, pressevakt ved UD til Dagbladet fredag morgen.

Mange franske

26 av de skadde skal være franske. Tilstanden er alvorlig for elleve av dem, opplyser det franske utenriksdepartementet.

Tre tyskere og en belgier er foreløpig identifisert og bekreftet døde etter terrorangrepet i Barcelona, skriver La Vanguardia.

Fortsatt på frifot

Det var like etter klokka fem torsdag ettermiddag at de første meldingene kom om at en varebil hadde kjørt inn i en folkemengde i den travle hovedgata La Rambla, i den spanske byen Barcelona.

To personer er pågrepet, mens sjåføren av varebilen er fortsatt på frifot.

Kort tid etter hendelsen bekreftet spanske myndigheter at det var snakk om et koordinert terrorangrep.