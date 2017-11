Burberry med luksussmell

(Finansavisen.no): Markedsverdien av britiske Burberry Group stupte tolv prosent etter at resultatene for første halvår ble kjent. Dette til tross for at i de seks månedene frem til 30. september steg inntektene med fire prosent på en sammenlignbar basis, mens det justerte driftsresultatet var opp 28 prosent.

Imidlertid har også forventningene til luksussektoren skutt opp siden nyttår, og dermed ble det også vanskelig å slå analytikernes snittestimat, skriver Finansavisen.

Mens Burberrys topplinje på 1.263 millioner pund var en smule bedre enn ventet, skuffet bunnlinjen som endte på 93 millioner pund.

Mislykket luksusstrategi

At adm. direktør Marco Gobbetti la frem en ny strategi for å bedre lønnsomheten hjalp ikke. Heller tvert imot. Toppsjefens plan er å ta penger spart gjennom kostnadskutt og bruke dem på å gjøre selskapets butikker enda mer fasjonable. Det som skremmer aksjonærene er nye investeringer på opptil 160 millioner pund i regnskapsåret 2019 og 210 millioner pund årlig på mellomlang sikt.

Gobbetti, som tok over roret i juli, irriterer seg over Burberrys profil i blant annet USA, hvor luksusproduktene ofte selges med avslag i store og lite eksklusive supermarkeder. Ikke bare er konkurransen i dette salgsleddet knallhard, men landets befolkning dumper i økende grad tradisjonelle butikker i favør av netthandel, skriver Finansavisen.

Følgelig brukte både fastboende og turister i Nord- og Latin-Amerika mindre penger på Burberry-produkter enn et år tidligere.

Ifølge avisen er Gobbetti sin løsning å «rasjonalisere» bruken av forretninger og grossister som ikke er tilstrekkelig luksuriøse. Slike grep kommer imidlertid med en prislapp, og Morgan Stanley hevdet i går at inntjeningen kan komme til å krympe med 15 prosent i hvert av regnskapsårene 2019 og 2020.

Andre økonominyheter:

Ville selge eplehage for 16,5 mill.

Steingrim fikk ikke jobbe - saksøker staten