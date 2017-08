Buskerud-barnehage etterforskes - holdt voldsanklager hemmelig for foreldrene i over ett år

Gjentatte varsler fra de ansatte om voldsbruk utført av en ansatt i en barnehage, ble holdt hemmelig for foreldrene i over ett år, ifølge Drammens Tidende.

Avisen skriver at foreldrene har mistillit til barnehagens ledelse og at den kan bli stengt. Barnehagens ledelse sier de tar saken på alvor, men understreker at ingen ting er dokumentert og mener det er en personalsak.

I en skriftlig redegjørelse til avisen skriver barnehagestyreren at den i sin håndtering av saken også må ivareta rettssikkerheten til de involverte og følge arbeidslivets spilleregler.

Kommunen skal ha fått høre om varslene i januar, uten at foreldrene fikk vite noe før et halvt år senere. Den har fått flere varsler om barnehagen, senest i juli. I varselet blir det ifølge avisen opplyst om vold mot ett barn og at flere barn kan være slått.

Lensmannen i kommunen har innledet etterforskning på bakgrunn av to anmeldelser og en bekymringsmelding.

– Vi er usikre på om det har foregått noe straffbart. Ingen er definert som mistenkte i saken som er todelt. Det er en personalsak og en sak hvor det kan ha foregått noe straffbart. Vi tar avhør fortløpende. Vi har snakket med mange og vi har flere vi skal snakke med, sier lensmannen.

